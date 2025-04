Zielona herbata słynie z właściwości prozdrowotnych: pomaga oczyszczać organizm z toksyn, obniża ciśnienie krwi, delikatnie pobudza, poprawia koncentrację itd. Bywa wręcz nazywana eliksirem zdrowia i urody. Okazuje się, że do licznych korzyści, płynących z picia zielonej herbaty należy dopisać również korzystny wpływ na stan jamy ustnej.

Jak zielona herbata wpływa na zęby?

Zielona herbata ma działanie zasadotwórcze, co oznacza, że zmienia pH w jamie ustnej na zasadowe. Dzięki temu ogranicza rozwój bakterii, które mają szkodliwy wpływ na zęby i mogą przyczyniać się do powstawania próchnicy. Ponadto zielona herbata przyczynia się do zwiększenia gęstości kości, co skutkuje mocniejszymi i zdrowszymi zębami. Ale to nie wszystko. Wśród związków zawartych w zielonej herbacie jest fluor, który, dobrze wpływa na zęby. To wszystko wiedzieliśmy do tej pory. Do informacji na temat korzystnego działania zielonej herbaty na zęby, można dołączyć nowe odkrycie naukowców.

Działanie zielonej herbaty na zęby - wyniki badań naukowych

Japońscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Sendai przeprowadzili badania, z których wynika, że regularne picie zielonej herbaty pozytywnie wpływa na higienę jamy ustnej.Testom poddali 25 tysięcy osób w wieku od 40 do 64 lat. Okazało się, że kobiety, które często sięgały po zieloną herbatę, miały 13% szans więcej na zachowanie 20 własnych zębów w porównaniu z tymi, które unikały tego naparu. W przypadku mężczyzny wyniki były jeszcze bardziej optymistyczne. Panowie, który upodobali sobie zieloną herbatę, mieli aż 19% więcej szans na zachowanie własnego uzębienia.

Jako dobroczynną substancję, która pozwala na zachowanie jamy ustnej w dobrej kondycji, japońscy naukowcy wskazali jedne z przeciwutleniaczy, tzw. katechtiony, które mają właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Ich działanie pozwala uchronić zęby przed próchnicą, a dziąsła - przed stanami zapalnymi.

