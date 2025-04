Masaż całościowy - w rehabilitacji i rekonwalescencji

Dobrym wskazaniem do masażu całkowitego jest czas rehabilitacji i rekonwalescencji po długotrwałej chorobie lub wypadku. Masaż całościowy może wykonywać również sportowiec w celach kondycyjnych. Dobrym wskazaniem jest masaż chorych przykutych na stałe do łóżka – w celu zapobiegania odleżynom, a także w otyłości i nadwadze.

Masaż częściowy - nie tylko w celach kosmetycznych

Wskazania do masażu częściowego można podzielić zgodnie z poszczególnymi układami. Ze wskazań dla chorób układu krążenia można wymienić: przewleką niewydolności układu krążenia, osoby z tendencją do niskiego ciśnienia krwi, stwardnienie tętnic obwodowych oraz stan po zakrzepowym zapaleniu żył, choroby Raynauda, choroba Burgera – I i II stopień choroby. Z dolegliwości skórnych można wymienić: zaburzenia odżywcze, choroby naczyń limfatycznych i krwionośnych, przewlekłe odmrożenia, blizny pooperacyjne i pourazowe oraz masaż w celach kosmetycznych.

Układ kostno-mięśniowy

Ze wskazań z układu kostno-mięśniowego należy wymienić: leczenie zaników mięśniowych spowodowanych długotrwałym unieruchomieniem, w zanikach mięśniowych pochodzenia nerwowego (porażenia, niedowłady). Wskazaniem są także urazy w postaci przerwanych włókien mięśniowych, wylewach krwawych, przewlekłych stanach zapalnych mięśni, przy likwidacji skurczów błony mięśniowej naczyń krwionośnych. Poprzez masaż powłok brzusznych wywieramy wpływ na czynność narządów wewnętrznych oraz perystaltykę jelit.

Z układu kostnego można wymienić: stany pourazowe, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, wszelkie przeciążenia, choroby kości i stawów, przebiegające z przykurczami stawowymi, stany pooperacyjne narządu ruchu, stany przewlekłego zapalenia stawów, mięśni, więzadeł. Sytuacje po zdjęciu gipsu w celu usunięcia lub rozciągnięcia zrostów oraz poprawy krążenia i trofiki skóry, zmiany zniekształcające kostno-stawowe w następstwie procesów zwyrodnieniowych.

Układ nerwowy

Z chorób układu nerwowego wskazania do masażu stanowią: porażenia i niedowłady, przewlekłe zapalenia nerwów, nerwobóle, zapalenie wielonerwowe oraz stany po urazach ośrodkowego układu nerwowego, choroby naczyń krwionośnych mózgowych, opon mózgowych i chorób mózgu.

Choroby reumatyczne

Wskazaniem do masażu są również choroby reumatyczne np. gościec stawowy, zmiany zwyrodnieniowe tkanek miękkich, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz zmiany zwyrodnieniowe tkanek miękkich.

A dzieci?

Masaż jest wskazany również dla dzieci w: zwichnięciach stawu biodrowego, wadach postawy, płaskostopiu, stopie koślawej, stopie szpotawej.

