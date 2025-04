Popularne pomarańczowe kwiaty nagietka znane są przede wszystkim ze swoich właściwości bakteriobójczych i łagodzących problemy skórne. Najczęściej stosuje się je zewnętrznie – do przemywania trudno gojących się ran, śladów po ukąszeniach owadów, płukania jamy ustnej. Często jest on składnikiem płynów do higieny intymnej.

Rzadziej przyjmuje się nagietek doustnie. Napary z niego łagodzą schorzenia wątroby i dróg żółciowych, obniżają poziom cholesterolu i regulują miesiączki.

Rada polek: Z nagietka możesz przygotować Z nagietka możesz szybko przygotować skuteczny w leczeniu schorzeń skóry olej nagietkowy. Świeżo zebrane kwiaty zalej olejem roślinnym w małym naczyniu, tak aby były nim pokryte i przez ok. 1 godz. lekko ogrzewaj. Następnie odstaw na 2 dni. Gdy olej będzie żółtopomarańczowy należy zleć olejowy wyciąg i wycisnąć kwiaty. Olej nagietkowy należy przelać do małych buteleczek i przechowywać w lodówce. Olej nagietkowy stosuje się zewnętrznie na skórę i błony śluzowe jako srodek przeciwzapalny i gojący rany, oparzenia termiczne i słoneczne.