Wszystko co chcielibyście wiedzieć o miodzie

Miód to jednen z najcenniejszych naturalnych produktów. Ma przyjemny smak, aromat i konsystencję, a przede wszystkim ogromne walory zdrowotne. Miód jest ceniony od pradawnych czasów po dzień dzisiejszy. Nierzadko bywa stosowany wspomagająco w leczeniu różnorakich schorzeń. Ponadto został też doceniony w kulinariach i... kosmetologii.

Istneiej wiele rodzajów miodu i każdy z nich ma inne właściwości. Zbierane są o różnych porach roku, ale mogą być długo przechowywane. Miody szczególnie doceniamy w okresach zwiększonej zapadalności na infekcje, a więc jesienią, zimą i wiosną. Niektórzy zalecają stosować je doustnie każdego dnia, czasem też dopiero wtedy gdy pojawią się pierwsze objawy infekcji. Warto już we wstępie podkreślić, że miody "nie lubią" wysokich temperatur. Zatem dodawanie ich do gorącej herbaty - zabija wszelką wartość odżywczą z wyjątkiem cukru i aromatu.

Co zawiera miód?

Miód cechuje wysoka kaloryczność, bowiem w 100 g znajduje się od 320 do 350 kalorii. Miód to bogactwo cukrów prostych, co czyni miód środkiem wzmacniającym, detoksykującym i poprawiającym nastrój. Dzięki zawartości acetylocholiny miód sprzyja normalizacji ciśnienia tętniczego krwi, chroni wątrobę i usprawnia trawienie tłuszczów poprzez zwiększenie produkcji żółci. Co do właściwości dezynfekujących i antybakteryjnych miody różnią się między sobą zawartością nadtlenku wodoru, olejków eterycznych i flawonoidów, które wspomagają leczenie i profilaktykę infekcji. Warto wiedzieć, że w miodzie występują naturalnie bakterie Clostridium botulinum, zatem nie wolno podawać miodu dzieciom poniżej 1 roku życia (ryzyko zachorowania na botulizm).

Czym jest apiterapia?

Jest to dziedzina medycyny niekonwencjonalnej wykorzystująca w lecznictwie i profilaktyce miód i pozostałe produkty pszczele. Do produktów pszczelich zaliczamy mi.n. pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, wosk i miody.

Jak wybrać miód dobrej jakości?

Prawdziwy miód z pewnością zakupimy w pasiece u pszczelarzy. Jakość miodów dostępnych w sklepach spożywczych bywa niepewna, bowiem producenci często dodają do niego karmelu, by wzmocnić kolor lub uciekają się do innych metod uatrakcyjnienia swojego "miodu". Niektórzy rozcieńczają go wodą, "wzbogacają" cukrem, niepotrzebnie przetwarzają. O sposobach oceny jakości miodu przeczytacie w artykule: Oceń jakość miodu

Jakie miody na dolegliwości?

Miody spadziowe

Są to miody najcenniejsze i bogate w całe mnóstwo substancji działąjących prozdrowotnie. Wspomagają profilaktykę chorób serca, a także leczenie infekcji układu oddechowego. Ponadto zalecane są w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego przez chorobę, nadmierny stres i ciężką pracę. Więcej o miodach spadziowych > tutaj

Miód rzepakowy

Jest ceniony z powodu właściwości ochraniających serce i układ krążenia, a ponadto jest zalecany w leczeniu ran i blizn. Jest to miód wiosenny charaktreryzujący się żółtawą lub żółtawo-zieloną barwą. Ma słodki, duszący zapach. WIęcej o miodzie rzepakowym > tutaj

Miód wrzosowy

Miód wrzosowy jest szczególnie polecany mężczyznom, bowiem substancje w nim zawarte chronią prostatę, a także wspomagają leczenie chorób nerek i pęcherza moczowego. Miód wrzosowy ma ostry smak i ciemnorubinową barwę. Szczegóły o miodzie wrzosowym > tutaj

Miód akacjowy

To najdelikatniejszy pod względem smaku i zapachu miód letni. Jest polecany w przypdku dolegliwości z przewodu pokarmowego jak np. zaparcia, skurcze żołądka, nadkwaśność, wrzody. Ponadto usprawnia detoksykację wątroby. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o miodzie akacjowym, przejdź > tutaj

Miód gryczany

Jest bogaty w rutynę uszczelniającą naczynia krwionośne, magnez, kwasy organiczne i olejki eteryczne. Stymuluje odporność, a także wspomaga leczenie infekcji układu oddechowego. Jest zalecany w profilaktyce miażdżycy. Ma ciemnobursztynowy kolor i płynną konsystencję. Krystalizuje się. Ma ostry, lekko piekący smak.

Miód lipowy

Działa rozgrzewająco i łagodzi objawy infekcji oskrzeli (kaszel) i zatok. Wzmacnia organizm, a także ma właściwości uspokajające. Jest zalecany w leczeniu grypy.

Miód manuka

Pochodzi z Nowej Zelandii. Słynie z wysokiej zawartości methylglyoxalu, co przekłada się na jego zdrowotne właściwiści: poprawa funkcjonowania ukłądu pokarmowego, stymulowanie odporności, czy wreszcie utrzymanie prawidłowego stanu skóry i przyspieszenie gojenia się ran. Więcej o miodzie manuka przeczytacie > tutaj



Jak wykorzystać miód w kosmetyce?

Miód odżywia i pielęgnuje naszą skórę. Warto o tym pamiętać każdego dnia i zafundować sobie miodowe kosmetyki do ciała i odprężające miodowe SPA. Możemy również samodzielnie wykonać miodowe kosmetyki. O tym, jak je zrobić przeczytacie w:

