Czego tak naprawdę potrzebujesz do życia?

Zwykle nie uświadamiamy sobie w wystarczającym stopniu, że jako żywe organizmy, poza pożywieniem i powietrzem do oddychania, potrzebujemy również bodźców, które stymulują naszą aktywność i procesy życiowe. Najistotniejsze pod tym względem są bodźce, jakimi środowisko naturalne oddziałuje bezpośrednio na komórki i tkanki naszego ciała. Wyobraź sobie, jakie byłyby efekty dla twojego zdrowia, gdyby pozbawić cię wpływu naturalnego światła, zmian temperatury, wiatru, wahań ciśnienia atmosferycznego, gdyby twój organizm nawet przez niezbyt długi okres musiał funkcjonować pozbawiony tych wszystkich bodźców.

W takich warunkach następuje gwałtowna utrata zdolności reagowania organizmu, adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu i pojawiają się zaburzenia w obrębie wielu narządów i układów, podstawowych dla sprawnego funkcjonowania organizmu.

Przykładem mogą być problemy, jakie muszą pokonać astronauci, którzy tylko przez kilkanaście dni pozostawali poza wpływem ciśnienia atmosferycznego, i ludzie żyjący w warunkach nocy polarnej. Wszystkie obserwacje wskazują, że pozbawione naturalnych bodźców organizmy starzeją się w przyspieszonym tempie.

Wygodny styl życia - wróg dobrej formy

Jeśli sądzisz, że nie grozi ci takie odizolowanie od bodźców środowiska naturalnego, to znaczy, że mieszkasz na wsi i większość czasu spędzasz na świeżym powietrzu. Gdy tak nie jest, to rozważ, czy rzeczywiście twoje środowisko życiowe jest tak bliskie naturze, jak powinno.

Ile czasu w ciągu dnia spędzasz w zamkniętych pomieszczeniach, w mieszkaniu, w sklepach?

Ile zajmują ci przejazdy samochodem lub metrem?

Weź również pod uwagę fakt, że większą część powierzchni twojej skóry ubranie zabezpiecza zwykle przed działaniem naturalnych bodźców.

Jeśli jesteś mieszkańcem jednej z wielkich aglomeracji, to jedynym całkowicie naturalnym bodźcem, jakiemu podlegasz, może być oddziaływanie ciśnienia atmosferycznego. Oczywiście pod warunkiem, że nie korzystasz za często z szybkobieżnej windy. Chociaż na szczęście nasz organizm nie jest jeszcze zupełnie odizolowany od bodźców środowiska, to jednak w typowych warunkach cywilizacyjnych dostęp do nich mamy ograniczony w niebezpiecznie dużym stopniu. Staramy się wręcz chronić przed nimi.

Nagłe zmiany oświetlenia, a szczególnie zbyt jaskrawe światło, przeszkadzają. Stąd popularność okularów przeciwsłonecznych. Jeśli nie potrafisz się bez nich obyć, to pomijając rzadkie przyczyny chorobowe, jest to zazwyczaj rezultat pogorszenia zdolności adaptacyjnych oczu. Źrenica nie zwęża się pod wpływem światła w odpowiednim zakresie i wpadasz w błędne koło nadwrażliwości na światło.

Unikając słońca, pozbawiasz się jego stymulującego wpływu, a ponadto coraz gorzej na nie reagujesz, bo w skórze i tęczówkach oczu zanika barwnik, który reguluje dostęp promieni świetlnych do tkanek.

Jako zdecydowany dyskomfort odbieramy także wrażenie zimna i przegrzanie powietrza. Podobnie reagujemy na nagłe zmiany temperatury. Nie sądź jednak, że najlepsze, co może ci towarzyszyć w domu, pracy i podróży, to automatyczna klimatyzacja. Jak reaktywne według medycyny Dalekiego Wschodu są obecnie receptory zlokalizowane w stopach? Już przed tysiącami lat określano pola zlokalizowane na stopie, które odpowiadają poszczególnym narządom wewnętrznym.

Oddziaływanie na receptory, połączone za pośrednictwem włókien wegetatywnego układu nerwowego z określonymi narządami, pobudza funkcjonowanie tych narządów. Na przykład kilka rytmicznych ucisków w miejscu odpowiadającemu sercu pomaga skuteczniej niż kawa w stanach osłabienia, przemęczenia i przy niskim ciśnieniu.

Kiedy ostatnio twoje stopy miały kontakt z naturalnymi, stymulującymi, masującymi bodźcami?

Kiedy piasek, drobne kamienie, chłodna rosa oddziaływały na zlokalizowane tam receptory?

W codziennym życiu zapominamy, że poczucie komfortu wiąże się w znacznym stopniu właśnie z odizolowaniem od środowiska. Jest niewiele miejsc na świecie, gdzie o każdej porze spędzisz przyjemnie czas na świeżym powietrzu. Jeśli jednak będziesz ustawicznie chował się pod dachem, za szybą i w stroju zapewniającym termiczny luksus, to zabraknie ci bodźców koniecznych do odnawiania zdolności reagowania organizmu, stymulowania metabolizmu tkanek, a w efekcie podtrzymywania ich witalności.

Na urlop wybierz miejsce bliskie naturze

Ponieważ większość z nas cierpi ustawicznie na niedobór tego rodzaju bodźców, jeśli zdarzy nam się spędzić urlop w warunkach bliższych naturze, niż na co dzień żyjemy, natychmiast odczuwamy dobroczynny wpływ tego sąsiedztwa. Ośrodki odmładzające, odchudzające, rewitalizujące znajdują się w miejscach bliskich nieskażonej naturze. Właśnie ona zapewnia większość efektów obiecywanych w prospektach reklamowych.

Wpływ morskiej bryzy przesyconej jodem czy rozrzedzonego górskiego powietrza jest dla naszego organizmu doskonałym bodźcem, który powoduje, że zaczyna on funkcjonować w zupełnie innych niż zazwyczaj warunkach. Już po dwóch, trzech tygodniach doskonałe rezultaty przynosi działanie wód mineralnych, innych miejscowych bodźców mikroklimatu, zabiegów stymulujących i zwiększających naszą aktywność.

Jeśli podczas weekendu lub urlopu odczujesz, że warunki były mniej komfortowe niż te, do których przyzwyczaiłeś się na co dzień, to spędziłeś czas pożytecznie.

Czyste powietrze, słońce, wiatr, deszcz, nawet odczucie zimna są ci niezbędne do podtrzymania funkcji biologicznych organizmu. Chronią przed zamknięciem w skorupie nieodczuwania bodźców i utraty zdolności przystosowawczych organizmu, który starzeje się coraz szybciej.

Fragment pochodzi z książki Kody młodości autorstwa dr. Marka Bardadyna. Wydawnictwo Rebis. Publikacja za zgodą wydawcy.

