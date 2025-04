Czy ty też czujesz się młodziej niż wskazuje twoja metryka? Przyjemność w życiu sprawia ci spędzanie czasu z rodziną oraz twoja pasja? Bogate życie towarzyskie i seks są dla ciebie źródłem radości? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi twierdząco, to oznacza, że najprawomocniej jesteś osobą młodą duchem. Blisko 70 proc. Polaków czuje się młodsza o co najmniej 10 lat, a zachowanie młodości ducha jest ważne dla aż 85 proc. z nas. Młodsze duchem najczęściej czują się kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, posiadające dzieci i pozostające w związkach – wynika z badania Maison & Partners na zlecenie marki Tymbark.

Reklama

Metryka nie wpływa na nasze życie

Młodość ducha jest przez Polaków rozumiana jako postawa wobec życia, która charakteryzuje się optymizmem, radością, energią i otwartością. Kobietom nie kojarzy się ona z konkretnymi przyjemnościami, aż 45 proc. z nich uważa, że jest to dzielenie się swoją radością i szczęściem z innymi, 43% z cieszeniem się małymi przyjemnościami. Rodzina oraz własne pasje i hobby są najważniejszymi źródłami radości w życiu we wszystkich grupach wiekowych. Badanie zrealizowane na zlecenie Tymbark z okazji 80-lecia marki pokazuje, że zadowolenie z życia Polaków nie zależy od ich wieku. Ponad 80 proc. Polaków czuje się młodziej niż wskazuje na to ich wiek, a aż 70 proc. z nas czuje się młodziej o co najmniej 10 lat. Podejście Polek do wieku potwierdza jedna z uczestniczek badania Tymbark w wieku 36 lat: „Myślę o sobie jak o młodej 20-leniej osobie, która jeszcze dużo może dokonać, ma prawo do zabawy, nie myśli o sobie, jak o kimś dojrzałym”. Aż 78 proc. badanych nazwałoby siebie osobą kochającą życie. Większość zbadanych przez Tymbark osób ma raczej optymistyczne podejście do życia, średni wskaźnik optymizmu wśród Polaków po 30. roku życia wynosi 3,5 (w skali 1-5). Kobiety też znacznie silniej (48%) niż mężczyźni (41%) rozumieją pojęcie młodości ducha jako pozytywne nastawianie do życia. Najstarsze pokolenie, silniej niż inne grupy wiekowe, upatruje źródła radości życia w relacjach z ludźmi, osoby w wieku 45-60 lat w życiu zawodowym, natomiast 30-latkowie przyznają, że związki intymne sprawiają im najwięcej radości. Młodość ducha to nie tylko konkretne czynności, ale w głównej mierze umiejętność dzielenia się swoją radością i cieszenia się życiem. Z młodością ducha najmocniej identyfikują się Polacy po 60. roku życia – tak widzą siebie i chcą być postrzegani przez innych.

„Współcześnie coraz bardziej zacierają się granice wieku metrykalnego i coraz mniejsze znaczenie mają role społeczne przypisywane w przeszłości osobom w różnym wieku. Jeszcze 30-40 lat temu były określone reguły dotyczące tego co wypada osobie młodej, a co starszej. Obecnie różnice te coraz bardziej się zacierają, a coraz większe znaczenie ma wiek psychologiczny i radość życia. Osoby pozytywnie nastawione do życia, niezależnie od metrykalnego wieku są bardziej optymistyczne, mają więcej energii, pomysłów na swoje życie i pasji. Co może być zaskakujące dla wielu osób, przeprowadzone na zlecenie marki Tymbark badanie pokazało, że często osoby starsze potrafią czerpać więcej radości z życia niż niejeden 30-latek” – komentuje Dominika Maison, President & Chief Science Partner w domu badawczym Maison & Partners.

Współcześni 30-latkowie żyją w biegu. Szybkie tempo ich życia przejawia się w dwóch aspektach życia – zawodowym lub rodzinnym. Przywiązują oni bardzo dużą wagę do pracy, jeśli nie mają dzieci, a ich czas wolny jest nastawiony na własne przyjemności. Średnie pokolenie Polaków to osoby z dorosłymi dziećmi o ustabilizowanej sytuacji zawodowej. Dzięki temu jego przedstawiciele mają czas powrócić do pasji z czasów młodości lub odnaleźć nowe zainteresowania. Podobnie jak osoby w wieku 30-44 lat najstarsze pokolenie Polaków, po 60. roku życia dzieli się na dwa typy. Osoby nastawione na samorozwój, spełnianie marzeń i robienie rzeczy dla siebie oraz skupione na rodzinie i wnukach.

”O subiektywnej jakości naszego życia decyduje wiele czynników, różnych w różnym wieku, u kobiet i mężczyzn, mieszkańców wielkich metropolii i wsi, przedstawicieli różnych zawodów z różnym wykształceniem. Zrealizowane na zlecenie marki Tymbark badania pokazują, że ważnymi aspektami są wiek, płeć, miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna i przyjaciele. Według teorii potrzeb, o szczęściu człowieka decyduje osiąganie przez niego tego, czego mu najbardziej brakuje. Polakom najbardziej brakowało pieniędzy i w miarę jak się bogacili przez ostatnie dwadzieścia kilka lat rosło ich zadowolenie z życia. Ale dzisiaj, gdy już potrzeby materialne są w miarę zaspokojone, na plan pierwszy wysuwać zaczynają się inne potrzeby -- związane ze zdrowiem, stylem życia i dobrymi relacjami społecznymi. Można stwierdzić, że osoby szczęśliwe to te, którym się dobrze wiedzie w najważniejszych dla nich dziedzinach życia, ale też – trzeba dodać – że szczęśliwi mają znacznie większą szansę na powodzenie niż nieszczęśliwi. Szczęśliwsi są zdrowsi, żyją dłużej, mają więcej przyjaciół i łatwiej odnajdują drugą połowę. Warto zatem zachować pogodę ducha w każdym wieku” - mówi prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Reklama

„Tymbark, jako marka z 80-letnim doświadczeniem, jest doskonałym przykładem, że metryka nie decyduje o zachowaniu młodości ducha. Widzimy, że nawet małe przyjemności – czas spędzony z naszymi bliskimi, wspólne posiłki, pasje, czy aktywność fizyczna – pozwalają zachować ten błysk w oku, który cechuje osoby kochające życie. Tymbark wie i rozumie, jak pomóc Polakom zachować młodość ducha, ponieważ już od 80 lat, towarzyszy kolejnym pokoleniom w smakowaniu życia oraz dzieleniu się szczęściem i radością z najbliższymi” – podsumowuje badanie Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupy Maspex Wadowice.