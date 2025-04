EFT, czyli tapping

Tapping (od angielskiego słowa tap, czyli ‘stukać’), nazywany też metodą EFT (Emotional Freedom Technique – ‘technika wolności emocjonalnej’) jest określany jako „elegancka, sprawdzona i niezwykle skuteczna metoda uzyskania kontroli nad swoimi emocjami, zdrowiem i życiem”.

Zalety

Zwolennicy tappingu twierdzą, że jest doskonałą metodą poprawy jakości życia w każdej ze sfer (związków, zdrowia, kariery, zdolności do uczenia się, pomyślności, dobrostanu i rozwoju duchowego). Na jednej ze stron poświęconych tappingowi możemy przeczytać:

„Jest to metoda z nurtu psychologii i medycyny energetycznej, oddziałująca na człowieka na poziomie emocji, umysłu i ciała. Polega na wypowiadaniu specjalnych afirmacji, odnoszących się do dręczącego nas problemu i delikatnym opukiwaniu palcami odpowiednich punktów akupunkturowych, leżących na meridianach (w obszarach, w których są zlokalizowane zakończenia układu nerwowego). Opukiwanie wytwarza impulsy energetyczne, które powodują usuwanie niechcianych emocji, blokad i napięć w ciele. Dzięki takiemu uwolnieniu następuje swobodny przepływ energii i powrót do równowagi psychicznej. Przeszłość przestaje wpływać na nasze myśli i zachowania, dając nam wolność emocjonalną, spokój, dobre samopoczucie i pozytywne nastawienie, dzięki czemu łatwiej jest osiągnąć zamierzone cele” (atmajoga.pl).

Zaletą tappingu jest to, że można się go nauczyć samodzielnie, ponieważ jest dość prostą metodą terapii. W Internecie łatwo znaleźć witryny poświęcone EFT oraz filmy instruktażowe. Dostępne są też publikacje książkowe na temat tappingu.

Jak to działa?

Tapping działa podobnie do akupunktury, nie wymaga jednak użycia igieł. Podczas sesji tappingu delikatnie opukuje się opuszkami palców określone miejsca na ciele, najczęściej na dłoniach i twarzy (meridiany i punkty akupunktury), czemu towarzyszy wypowiadanie specjalnie dobranych afirmacji –sformułowań, które mają oddziaływać na nieświadomość.

Terapia ma charakter indywidualny – osiągnięcie pożądanych rezultatów wymaga zróżnicowanych nakładów czasu. Czasami korzystne efekty możemy odczuć już po kilkunastu sekundach, zazwyczaj jednak potrzeba kilku sesji, by poczuć znaczącą poprawę.

Kiedy tapping może pomóc?

Według zwolenników tappingu, zapewnia on dobre samopoczucie i poprawę zdrowia oraz sukcesy w każdej dziedzinie życia. Pomaga zredukować stres, może też pomóc w naprawie relacji międzyludzkich. Daje szansę na realizowane swoich marzeń, a także może nas wesprzeć w zmianie negatywnych przekonań i nawyków.