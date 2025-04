Wywar z liści laurowych to jeden z domowych środków na różnorodne dolegliwości, szczególnie polecany na choroby stawów, problemy trawienne i przeziębienie. Co ważne, jest to środek przeznaczony wyłącznie do stosowania doraźnego! Długotrwałe lub zbyt intensywne spożywanie naparu może wywołać skutki uboczne, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenie wątroby. Jeśli pojawią się niepożądane objawy w trakcie picia wywaru z liści laurowych, od razu przerwij kurację.

Picie wywaru z liści laurowych w nadmiernych ilościach lub zbyt długo może być bardzo szkodliwe. Napój ma silne działanie i stosowany nierozważnie działa toksycznie na organizm. Naukowcy ostrzegają, że zawarty w nim olejek eteryczny może podrażniać drogi pokarmowe, a estragol przy długotrwałym spożyciu wykazuje działanie rakotwórcze i genotoksyczne. W skrajnych przypadkach regularne spożywanie herbaty z tej rośliny grozi uszkodzeniem wątroby, o czym donoszą źródła naukowe.

Wywar z liści laurowych może wchodzić w interakcje z lekami, co także zwiększa ryzyko rozwoju groźnych dla zdrowia powikłań. Z powodu potencjalnej szkodliwości napoju, powinno się go stosować jedynie doraźnie i w niewielkich ilościach. Tu sprawdzisz, jak przygotować wywar z liści laurowych: Liście laurowe na stawy

Skutki uboczne leczenia wywarem z liści laurowych to na ogół dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Pojawiają się zwykle w przypadku przyjmowania dużej ilości płynu albo stosowania zbyt długo (więcej niż kilka dni).

Po wypiciu wywaru z liści laurowych możesz doświadczyć skutków ubocznych:

nudności,

wymioty,

ból brzucha,

biegunka,

wzdęcia,

zgaga,

objawy hipoglikemii (przy interakcji z lekami przeciwcukrzycowymi): pocenie się, kołatanie serca, drżenia, wilczy głód,

objawy spowolnienia aktywności neurologicznego układu nerwowego: senność, zmęczenie, zawroty głowy, trudności z koncentracją i pamięcią, duszność (zwłaszcza w połączeniu z lekami usypiającymi, np. podawanymi przed operacją),

objawy alergii: zdarzają się rzadko, ale są możliwe; to np. wysypka, obrzęk, swędzenie jamy ustnej, łzawienie, katar.

Istnieją doniesienia o uszkodzeniu wątroby po regularnym piciu naparu z liści laurowych. Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działania po jego zastosowaniu, przerwij kurację i skonsultuj się z lekarzem.

Ze względu na to, że fragmenty suszonych liści laurowych są ostre, to również ich spożycie wiąże się z potencjalnymi skutkami ubocznymi, przede wszystkim może uszkodzić drogi pokarmowe. W skrajnych przypadkach istnieje ryzyko zakrztuszenia się fragmentem albo jego wbicia się w ścianę przewodu pokarmowego. Warto też pamiętać, że liście laurowe nie są trawione i przychodzą w nienaruszonej formie przez organizm.

Można zapobiegać skutkom ubocznym w trakcie stosowania wywaru z liści laurowych. Przede wszystkim należy przestrzegać zalecanego dawkowania i nie przekraczać maksymalnego czasu kuracji (nie dłużej niż od 3 do 5 dni). Nie wolno pić na raz całego wywaru, a podzielić go na mniejsze porcje i takie przyjmować w ciągu dnia.

Nie istnieją wystarczające dane naukowe, które oceniają bezpieczeństwo stosowania wywaru z liści laurowych przez dłuższy czas. Są za to doniesienia, które wskazują że długotrwałe picie herbaty z tej rośliny jest groźne dla zdrowia. To powinno nas wyczulić. Ważną zasadą jest też to, aby unikać spożywania całych liści laurowych oraz nie łączyć ich z lekami bez konsultacji ze specjalistą. Naturalnie odradzane jest spożywanie całych liści, bo to też stwarza ryzyko pojawienia się przykrych skutków ubocznych.

Wywaru z liści laurowych lepiej nie podawać dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią, ze względu na niedostateczną ilość danych na temat bezpieczeństwa stosowania w tych grupach. Napój stosować ostrożnie w przypadku cukrzycy, ponieważ może obniżać poziom cukru we krwi.

Nie zaleca się łączenia preparatów z liścia laurowego z lekami uspokajającymi i nasennymi (również gdy są ode podawane przez zabiegiem chirurgicznym), ponieważ mogą nasilać senność i powodować trudności w oddychaniu. Przeciwwskazaniem do stosowania wywaru z liści laurowych są także choroby wątroby, nerek i układu pokarmowego.

