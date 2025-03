Spis treści:

Wszystkie części drzewa orzecha włoskiego zawierają związki, które mogą wspierać zdrowie. Chociaż wykorzystanie w ziołolecznictwie liści orzecha włoskiego nie jest bardzo popularne, to naukowcy w wielu pracach potwierdzili ich cenny skład.

Liście orzecha włoskiego działają:

Jest to zasługą dobroczynnych składników, takich jak: kwasy fenolowe, garbniki, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, kwas askorbinowy, flawonoidy, kwas kawowy, kwas p-kumarowy, juglon, saponiny, flawonoidy (np. kwercetyna, galaktozyd, arabinozyd).

Jeśli chodzi o konkretne przypadłości, to liście orzecha włoskiego stosuje się tradycyjnie przy oparzeniach słonecznych, łupieżu i swędzeniu skóry, na czoło w celu obniżenia gorączki, a także na obrzęk stawów w reumatyzmie. Znajdują one zastosowanie również w leczeniu podrażnienia oczu, zapalenia spojówek, a także braku apetytu. Napar z liści stosuje się na choroby skóry, w tym trądzik, rany i alergie skórne.

Liście orzecha włoskiego przydadzą się również podczas prac ogrodowych. Warto pamiętać, że są skutecznym naturalnym środkiem na chwasty i grzyby. Odstraszają też owady: komary, muchy i gzy.

Jednym z zastosowań liści orzecha włoskiego jest kuracja przeciwpasożytnicza. Naukowcy w różnych pracach potwierdzili, że składniki zawarte w tej części rośliny mogą likwidować pasożyty zasiedlające układ pokarmowy. Najważniejszym w tym przypadku jest juglon, związek fenolowy należący do grupy naftochinonów. Występuje w różnych częściach rośliny, ale najwięcej jest go w zielonych łupinach orzechów. To on odpowiada za przebarwienie dłoni podczas obierania orzechów. Juglon ma nie tylko działanie przeciwpasożytnicze, ale też przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwnowotworowe.

Składniki zawarte w liściach orzecha włoskiego, takie jak juglon, są szkodliwe dla pasożytów. Aby pozbyć się robaków z układu pokarmowego, należy postępować według instrukcji:

Herbatę z liści orzecha włoskiego można pić maksymalnie 1-2 tygodni. Są dostępne w sklepach zielarskich. Dłuższe przyjmowanie może wiązać się z nagromadzeniem szkodliwych związków chemicznych w organizmie, co będzie wpływało niekorzystnie na zdrowie.

Nie są dostępne dokładne dane na temat tego, jak długie stosowanie liścia orzecha włoskiego oraz jakie dawki są całkowicie bezpieczne. Badania na zwierzętach wykazały, że ekstrakt z liści przy umiarkowanym stosowaniu nie powinien szkodzić. Po zbadaniu wpływu ekstraktu na komórki wątroby okazało się, że preparat nie ma efektu hepatotoksycznego, a zatem nie powinien działać szkodliwie na ten narząd. Przy czym trzeba pamiętać, że obecny w liściach juglon jest substancją toksyczną, dlatego surowiec może być stosowany w ograniczonych ilościach i tylko doraźnie.

Jak wiele różnych surowców roślinnych, również liście orzecha włoskiego mogą powodować skutki uboczne. Przerwij stosowanie, jeżeli wystąpią:

Przestrzeganie zasad dotyczących bezpiecznego stosowania (dotyczących dawki czy długości kuracji) pozwalają uniknąć działań niepożądanych. Jeśli planujemy pić napary przez dłuższy czas, wówczas zalecane są kilkutygodniowe przerwy, zamiast przyjmowania ciągiem dłużej niż 2 tygodnie.

Stosowanie miejscowo preparatów z orzecha włoskiego może powodować przebarwienia oraz kontaktowe zapalenie skóry – dotyczy to jednak głównie zielonych świeżych łupin, które zawierają najwięcej juglonu.

Liści orzecha włoskiego zewnętrznie i wewnętrznie nie powinny używać kobiety w ciąży i w trakcie karmienia piersią, ponieważ brakuje danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w tych okresach. Dzieciom również nie należy ich podawać. Przeciwwskazania do stosowania dotyczą także osób uczulonych na orzechy włoskie, osób z chorobami wątroby lub nerek. W przypadku przyjmowania leków należy skonsultować się wcześniej z lekarzem, ponieważ preparaty roślinne mogą wchodzić w interakcje ze środkami farmakologicznymi i zmieniać ich działanie.