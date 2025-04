Poznaj „jerbę”

Yerba mate to suszone, czasem świeże, liście wiecznie zielonego drzewa z rodzaju ostrokrzewów, które w naturalnych warunkach (Paragwaj, Brazylia, Argentyna, Urugwaj) osiąga 20 m. wysokości. Białe kwiaty wytwarzają czerwone, żółte lub czarne owoce.

W Polsce herbatę yerba mate można kupić w sklepach herbacianych lub internecie. Do kupienia są przeróżne rodzaje tej herbaty, o mocniejszym lub słabszym smaku, jak również herbaty owocowe. Cena za pół kilo to suma od około 20 zł.

Zobacz też: Które składniki herbat są zdrowe?

Reklama

Yerba mate – sztuka suszenia

Wbrew pozorom nie zbiera się samych liści, ale całe wyrośnięte gałęzie. Następnie są one suszone nad ogniem bądź w bębnowych suszarkach. Dzięki takiej metodzie suszenia i częściowemu rozkładowi garbników liście zachowują swój zielony odcień i nie tracą goryczy. Należy pilnować, aby liście nie zostały zwęglone lub nadpalone.

Suszenie trwa od 10 do 24 godzin i przebiega w kilku fazach. Gotowe suche liście zawierają 6–8% wody. Tak przygotowane liście zdejmuje się z gałęzi i rozdrabnia na małe kawałki bądź mieli w drobny pył.

Tak wygląda herbata yerba mate:

Zobacz też: Herbatki ziołowe - smaczne i zdrowe!

Yerba mate – zdrowie

Jeżeli jakikolwiek napój może pobudzić, dodać energii, ożywić ciało i umysł, to yerba mate nadaje się do tego znakomicie. Ma szereg właściwości, które wpływają na Nasze zdolności psychiczne i fizyczne. Po męczącym dniu zmniejsza zmęczenie, koi nerwy, rozluźnia mięśnie. Ponadto yerba mate zwiera szereg minerałów, takich jak chociażby wapń, magnez, fosfor i potas.

Witamina C i E, zawarta w yerba mate, działa niczym przeciwutleniacz i neutralizuje szkodliwe wolne rodniki. Zawarte sole mineralne poprawiają krążenie krwi i wspomagają układ krwionośny, dzięki zawartej ksantynie, która rozszerza naczynia. Ponadto yerba mate zmniejsza apetyt poprzez blokowanie odpowiednich receptorów w mózgu. Jest moczopędna i korzystnie wpływa na problemy z pęcherzem. Ułatwia trawienie, polepsza wydalanie.

Zawarta w yerba mate kofeina (około 2%) stymuluje organizm znacznie dłużej niż kawa. Dodatkowo nie ma skutków ubocznych.

Yerba mate pije się w takich oto pojemniczkach:

Picia yerba mate nie zaleca się osobom z chorobami wrzodowymi i kobietom w ciąży.

Reklama

Yerba mate – odporność

Yerba mate wspomaga układ odpornościowy i zostało to potwierdzone klinicznie. Co więcej, Nasz organizm staje się bardziej odporny na wszelkiego rodzaju zarazki, bakterie i wirusy, a jego ogólna odporność wzrasta. Mają na to wpływ odżywcze składniki rośliny oraz wpływ yerba mate na stymulację białych krwinek.