Cele ogólne zajęć:

kształtowanie umiejętności porównywania elementów budowy ciała człowieka i psa (dostrzeganie różnic i podobieństw);

poznanie podstawowych potrzeb ludzi i zwierząt (jedzenia, opieki, czystości, zabawy, nauki);

ludzi i zwierząt (jedzenia, opieki, czystości, zabawy, nauki); kształtowanie właściwego stosunku do świata ludzi i zwierząt;

utrwalanie zasad zachowania się podczas wizyty psa w przedszkolu;

integracja dzieci z psem.

Cele operacyjne:

dziecko przestrzega ustalonych zasad zachowania podczas wizyty psa;

dziecko poznaje rodzaje powitań i potrafi je zastosować;

dziecko podejmuje próby współdziałania w grupie, w której jest zwierzę;

dziecko podejmuje próby współdziałania z psem;

dziecko dostrzega, wskazuje, nazywa elementy budowy ciała człowieka i psa;

dziecko określa podobieństwa i różnice w wyglądzie ludzi i zwierząt;

i w wyglądzie ludzi i zwierząt; dziecko wymienia potrzeby dnia codziennego ludzi i zwierząt.

Metody:

aktywizujące, wspierające;

czynne: samodzielnych doświadczeń , zadań stawianych do wykonania;

, zadań stawianych do wykonania; twórczej aktywności dziecka: burza mózgów;

słowne: instrukcje, wypowiedzi;

percepcyjne – wzrokowe: pokaz, obserwacja.

Przebieg zajęć:

1. „Zwierzę to...” – dzieci kończą rozpoczęte przez nauczyciela zdanie (zabawa twórcza).

2. „Mój emblemat” – dzieci rysują na karteczce to, co kojarzy im się ze zwierzęciem, następnie przyklejają sobie przygotowany emblemat.

3. „Czekamy na gościa” – dzieci siadają w kole, cichutko czekając na swojego gościa (przypomnienie zasad zachowań podczas wizyty psa – jak się zachowujemy, aby zwierzę się nie wystraszyło).

4. „Powitanie z psem” – dzieci wypowiadają imię psa, wyciągając przed siebie dłoń, podają psu smakołyk na powitanie.

5. „Jacy jesteśmy my, a jaki jest pies?” – dostrzeganie elementów budowy ciała człowieka, nazywanie ich, wyszukiwanie tych samych elementów budowy ciała u psa (zabawy porównawcze), np. „ja mam głowę, ty masz głowę, pies ma głowę”:

6. „To nasze sylwety – portrety” – dzieci, porównując kolejne elementy budowy ciała, wyszukują wskazaną część z papierowej układanki, nazywają ją , wskazują jej miejsce i tworzą kompletną postać psa i człowieka.

7. „Nadajemy imię” – po zakończonej pracy dzieci nadają imię psu z papieru (powstałej sylwecie).

8. „Czego na co dzień potrzebuję ja, a czego potrzebuje nasz mały przyjaciel?” – dzieci wskazują swoje czynności – potrzeby dnia codziennego (na podstawie własnych doświadczeń), wyszukują obrazki odnoszące się do wskazanych potrzeb (przedstawiających: pokarm, dom, opiekę lekarską, zabawy, naukę, miłość).

9. „Czego potrzebuje nasz pies?” – zabawy porównawcze z wykorzystaniem wcześniejszych obrazków. Dzieci swobodnie wybierają obrazki – tworzą proste wypowiedzi do rozpoczętego zdania: „Nasz mały przyjaciel potrzebuje...”.

10. „Kodeks dobrego przyjaciela zwierząt” – dzieci spisują wspólnie z nauczycielem swobody (potrzeby) zwierząt i obowiązki nas, ludzi, w stosunku do nich.

11. „Pożegnanie z czworonożnym przyjacielem” – pies prowadzony przez przewodnika nauczyciela siada na komendę przed dzieckiem i podaje łapę na po-

żegnanie. Po wykonaniu polecenia pies dostaje nagrodę – suchą karmę – z otwartej dłoni.

