Jeśli problemy ze snem powtarzają się często lub utrzymują długo (np. tydzień–dwa), odbija się to na samopoczuciu. Dlatego nie należy czekać, aż same miną.

Pomóc mogą zioła. Przyczyną trudności z zasypianiem bywa przemęczenie umysłowe, a także stres. W takim przypadku pomocne mogą być dostępne bez recepty preparaty ziołowe. Nie są to leki nasenne, lecz uspokajające. Wyciszają emocje, łagodzą stany napięcia, ułatwiając zasypianie.

O tym trzeba pamiętać: Większość ziołowych leków uspokajających zawiera wyciągi z kilku roślin. Wybierając preparat, warto wiedzieć, jaki ma skład. Niektóre rośliny (np. kozłek lekarski, czyli popularna waleriana) mogą być źle tolerowane przez osoby skłonne do uczuleń. Nie należy łączyć środków ziołowych z nasennymi lekami syntetycznymi, gdyż mogą nasilać swoje działanie. Uspokajające preparaty ziołowe mają także wpływ na szybkość naszych reakcji, po ich zażyciu lepiej więc nie prowadzić samochodu.

Kiedy do lekarza? Jeśli zaburzenia snu utrzymują się dłużej niż miesiąc. Mogą bowiem doprowadzić do przewlekłej bezsenności, która wymaga już specjalistycznego leczenia. Mogą być też objawem innej nie wykrytej choroby.

Reklama

Ziołowe leki uspokajające

Calmina tabletki powlekane

Co zawiera: wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego, liści melisy i szyszek chmielu.

Jak działa: łagodnie uspokaja, usuwa stany napięcia i niepokoju, ułatwia zasypianie.

Przeciwwskazania: nietolerancja kozłka lekarskiego (waleriany), ciąża i karmienie piersią.

Uwaga! Preparat może wpływać na szybkość reakcji i zdolność prowadzenia pojazdów.

Wskazania: trudności z zasypianiem.

Kalms tabletki

Co zawiera: wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego, korzenia goryczki, sproszkowane szyszki chmielu.

Jak działa: uspokaja, łagodzi objawy stresu i rozdrażnienia, ułatwia zasypianie.

Przeciwwskazania: ciąża i karmienie piersią.

Wskazania: stany pobudzenia, zaburzenia snu i trudności z zasypianiem na tle nerwowym, nadmierne pobudzenie nerwowe, nadmierne obciążenie psychiczne, dolegliwości menopauzy.

Melissed syrop

Co zawiera: płynny wyciąg z melisy, dziurawca, arcydzięgla, rumianku.

Jak działa: uspokajająco, przeciwdepresyjnie i tonizująco. Poprawia pracę mięśnia

sercowego.

Przeciwwskazania: uczulenie na rumianek.

Wskazania: różne dolegliwości na tle nerwowym, zwłaszcza towarzyszące nerwicy serca; nadmierna pobudliwość nerwowa (jako lek wspomagający); zaburzenia snu.

Persen tabletki powlekane

Co zawiera: wyciąg z kozłka lekarskiego, melisy i mięty pieprzowej.

Jak działa: łagodnie uspokaja, zmniejsza uczucie niepokoju, napięcia nerwowego, ma właściwości rozkurczające.

Przeciwwskazania: nietolerancja waleriany. W okresie ciąży i karmienia piersią lek można stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Wskazania: pomocniczo w stanach napięcia emocjonalnego, pobudzenia nerwowego, przy

problemach z zasypianiem na tle nerwowym.

Uwaga! Preparat wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, nie należy go zażywać przed planowaną podróżą, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Działanie leku mogą nasilać inne środki uspokajające oraz alkohol.

Reklama

(EB)