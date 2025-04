Dla kogo hipoterapia?

Hipoterapia to ogół działań terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Stosowana jest m.in. u dzieci z dysfunkcjami chodu, z asymetrycznym naprężeniem tułowia i kręgosłupa, z zanikiem mięśni oraz zaburzeniami równowagi. U osób starszych natomiast zalecana jest w przypadku stanów pourazowych oraz przy stwardnieniu rozsianym.

Zobacz też: Dogoterapia - gdy pies jest terapeutą

Wpływ hipoterapii

Rola hipoterapii ma bardzo szeroki zakres oddziaływania. Jednocześnie może wpływać na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną. Jednak każdy przypadek jest indywidualny i wymaga odpowiedniej diagnozy lekarza. To właśnie lekarz – gdy nie ma ku temu przeciwwskazań – kieruje pacjenta na hipoterapię, jednocześnie wskazuje terapeutom wymagane kierunki oddziaływania.

Nie można jednak traktować tej terapii jako lekarstwa. Jak każdy rodzaj zooterapii (terapii z uczestnictwem zwierząt), tak i ta jest tylko procesem towarzyszącym, uzupełniającym konwencjonalne metody leczenia. Koń jest tylko narzędziem w ręku terapeuty i to od niego zależy, w jaki sposób go wykorzysta do nawiązania relacji z dzieckiem.

Rodzaje hipoterapii

W zależności od rodzaju upośledzenia wyróżniamy 4 formy hipoterapii:

Reklama

terapia ruchem konia – pacjent umieszczony na koniu wyłącznie poddaje się jego ruchom,

fizjoterapia na koniu – pacjent dodatkowo wykonuje proste ćwiczenia ruchowe na koniu (prowadzone przez terapeutę),

na koniu – pacjent dodatkowo wykonuje proste ćwiczenia ruchowe na koniu (prowadzone przez terapeutę), terapia kontaktem z koniem – ta forma ćwiczeń ma na celu nawiązanie kontaktu emocjonalnego między pacjentem a koniem,

psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – to zespół działań mających na celu usprawnienie intelektualne, poznawcze i fizyczne pacjenta; może odbywać się na lub przy koniu.

Reklama

Zajęcia hipoterapeutyczne powinny trwać ok. 30 minut. Dla bezpieczeństwa z każdym pacjentem powinien pracować przynajmniej jeden, mający doświadczenie w pracy z końmi hipoterapeuta.

Zobacz też: Kolory mogą leczyć - chromoterapia