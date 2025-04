Topinambur (słonecznik bulwiasty) to warzywo zapomniane, niegdyś bardziej popularne, przywiezione do Europy przez Krzysztofa Kolumba. Roślina zyskała złą sławę prawdopodobnie z powodu konieczności jedzenia jej w czasie wojen w warunkach głodu i biedy. Topinambur jest warzywem pożywnym i łatwym w uprawie. Ten krewny słonecznika, karczocha i cykorii stanowi dobrą alternatywę dla ziemniaków, choć ma wiele zastosowań. Topinamburu nie powinno się jednak jeść w nadmiarze, gdyż może szkodzić.

Topinambur jest ceniony za właściwości zdrowotne. Wyróżnia się tym, że zawiera duże ilości fruktanów bogatych w inulinę – rozpuszczalny błonnik i substancję o silnym działaniu prebiotycznym.

Inulina zawarta w topinamburze ma szczególnie korzystny wpływ na układ trawienny:

Poza tym topinambur jest uważany za roślinę o właściwościach:

Regularne spożycie topinamburu może zapobiegać rozwojowi cukrzycy, nowotworów oraz chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo jest warzywem o niskim indeksie glikemicznym (32), dlatego jest polecany w diecie diabetyków.

Chociaż topinambur jest uznawany za roślinę bezpieczną i może być spożywany nawet przez kobiety w ciąży i karmiące, to jednak nie powinien być jedzony w nadmiarze. Przyjmuje się, że zjedzenie powyżej 100 g tego warzywa może prowadzić do dolegliwości żołądkowo-trawiennych:

Podobne objawy mogą pojawić się, kiedy jemy topinambur sporadycznie. Lepiej jeść go w mniejszych ilościach regularnie, niż okazjonalnie w znacznej ilości.

Jedzenia topinamburu powinny unikać również osoby nadwrażliwe na fruktany, ponieważ u nich już niewielkie ilości warzywa mogą powodować bóle brzucha i wzdęcia.

Warzywo może powodować biegunkę i bóle brzucha, jednak przegląd prac dotyczących potencjalnie toksycznych związków w topinamburze wykazał, że roślina nie zawiera znanych związków toksycznych. Nie jest więc rośliną trującą.

Topinambur może u niektórych osób powodować reakcje alergiczne. Medycynie znane są przypadki uczuleń, w tym ciężkiej reakcji w postaci wstrząsu anafilaktycznego po spożyciu topinamburu. Szczególnie powinny uważać osoby uczulone na inne rośliny z rodziny astrowatych. U osób nadwrażliwych na składniki topinamburu po ekspozycji na roślinę może rozwinąć się kontaktowe zapalenie skóry.

Są to jednak rzadkie przypadki, a zdecydowana większość z nas może jeść topinambur bez obaw. Może albo nawet powinna, ponieważ zalety regularnego spożywania tego warzywa przewyższają jakiekolwiek ryzyko.