Zawijania - naturalna metoda na stany zapalne

Zima często serwuje nam katar, ból gardła, osłabienie, gorączkę a nawet zapalenie oskrzeli lub płuc. Na nieszczęście objawy infekcji pojawiają się zwykle wtedy gdy się ich w ogóle nie spodziewamy. Jak sobie pomóc? Polecamy zawijania - skuteczną metodę, która stosowały nasze babcie i prababcie.

Fot. Depositphotos



Zawijania to dwu lub trójwarstwowa metoda, którą warto zastosować jako towarzyszącą leczeniu gorączki i miejscowych zapaleń. Zawijania to zwykle zabiegi zimne. Jednak co ciekawe po 5-15 minutach od rozpoczęcia zabiegu osoba zazwyczaj odczuwa ciepło.

Warstwy zawijania to:

wilgotny, zimny lniany ręcznik. Jest to najbardziej wewnętrzna warstwa czyli ta, która ma bezpośredni kontakt z ciałem. Ręcznik może być nasączony wyciągiem ziołowym. Zamiast ręcznika można użyć płótno, które dobrze wchłania wodę.

bawełniany lub lniany ręcznik (powinien mieć większe wymiary niż pierwsza warstwa),

wełniany koc lub kołdra. Jest to najbardziej zewnętrzna warstwa. Zamiast koca można wykorzystać flanelę, która również przepuszcza powietrze.

Jaki rodzaj zawijania w leczeniu konkretnego schorzenia?

Zawijania szyi stosuj w stanach zapalnych gardła oraz krtani.

Zawijania łydek stosuj przy gorączce. Dodatkowo są one skuteczne w leczeniu zapalenia żył oraz w walce z cellulitis. Zawijanie łydek poleca się osobom, które cierpią na bezsenność.

Zawijania klatki piersiowej stosuj gdy masz zapalenie oskrzeli, astmę lub zapalenie płuc. Zawijania klatki piersiowej mogą być stosowane u osób, które mają zapalenie serca.

O czym należy pamiętać wykonując zawijania?

1. Zawsze przestrzegaj zalecanego czasu zabiegu (rzadko zabieg powinien trwać dłużej niż godzinę).

2. Nie wykonuj zawijania klatki piersiowej gdy masz uczucie zimna.

3. Nigdy nie stosuj ciepłego zawijania gdy masz gorączkę.

4. Przerwij zabieg gdy po 15 minutach mimo wypicia ciepłej herbaty lub stosowania termoforu nadal odczuwasz zimno.

5. Gdy cierpisz na infekcję dróg moczowych lub podrażnienie nerwu kulszowego nie stosuj zimnego zawijania łydek. Podobnie gdy masz uczucie marznięcia.

Zawijania krok po kroku

Zawijania szyi

Będziesz potrzebować:

lniany ręcznik,

wełniany szalik (wymiary około 10cmx 70cm),

bawełniany ręcznik

Zawijanie szyi może być wykonane na zimno lub na ciepło. Dodatkowo możesz wykorzystać twaróg lub gorczycę.

Wykonanie:



Lniany ręcznik nasącz zimną lub ciepłą wodą. Następnie złóż na pół, by powstał wąski szalik i owiń nim szyję. Druga warstwa to bawełniany ręcznik. Na koniec całość owiń wełnianym szalikiem.

Jeśli chcesz sprawić by zawijanie było bardziej skuteczne zastosuj twaróg. Świeży twaróg rozsmaruj na lnianym ręczniku (pierwsza warstwa). Posmarowaną stroną przyłóż na szyję.

Zawijanie szyi wykonane późnym wieczorem może pozostać aż do rana. Zawijanie szyi powtarzaj kilka razy dziennie. Stosuj jednak 1-2 godzinne przerwy między kolejnymi zabiegami.

Zawijania łydki

Będziesz potrzebować:

lniany ręcznik (wymiary około 30 cm x 70cm),

wełniany koc,

ręcznik bawełniany (większy może być kąpielowy).

Zawijania łydek doskonale zbijają gorączkę.

Wykonanie:



Lniany ręcznik zamocz w zimnej wodzie i wykręć go. Owiń nim łydkę. Pamiętaj by owinięcie zakończyło się poniżej kolana. Następnie owiń łydkę ręcznikiem kąpielowym. Na koniec zastosuj wełniany koc. Po wykonaniu ostrożnie wyprostuj nogę (by warstwy się nie rozwijały). Oczywiście warto wykonać zawijania obu łydek.

Jeśli celem zawijania łydek jest obniżenie temperatury stosuj je przez 5 minut. Zabieg powtarzaj od 2 do 3 razy w ciągu dnia. Czas trwania zabiegu w przypadku np. zapalenia żył to około 20 minut.

Zawijania klatki piersiowej

Będziesz potrzebować:

lniany ręcznik lub płótno (wymiary około 40cm x 170cm),

bawełniany ręcznik o takich samych wymiarach,

wełniany koc lub kołdra.

Zawijania klatki piersiowej mogą być ciepłe lub zimne. Możesz wykorzystać również twaróg, gorczycę lub ziemniaki.

Wykonanie:



Płótno zamocz w zimnej lub ciepłej wodzie. Koniecznie je wykręć. Do dalszej części zabiegu możesz potrzebować pomocy drugiej osoby. Kolejny etap to owinięcie płótnem klatki piersiowej. Należy owinąć klatkę od pach do łuku żebrowego. Kolejne warstwy to bawełniany ręcznik oraz wełniany koc.

Aby wykorzystać ziemniaki ugotuj je i rozgnieć. Jeszcze gorące zawiń w płótno (pierwsza warstwa zawijania). Sprawdź temperaturę by uniknąć poparzenia!

Jeśli stosujesz zimne zawijanie czas trwania zabiegu to około 45-70 minut. Zakończ zabieg w momencie gdy poczujesz, że twoje ciało się rozgrzało (nie przekraczaj jednak górnej granicy czasu trwania zabiegu). Natomiast zawijanie ciepłe zakończ po około 30 minutach.

Źródło:

„Domowy poradnik lekarski”,

„Apteka domowa” dr med. P. Wenzel