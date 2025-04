Zbawienna moc akupresury

Zgodnie z tradycyjną chińską medycyną, akupresura wpływa pozytywnie na nasze zdrowie bez zbytniego obciążania organizmu tabletkami czy cudotwórczymi środkami. To naturalna i bardzo przyjemna forma leczenia.

Fot. Depositphotos

Przez ciało przechodzi niewidzialna mapa, na której przechodzą kluczowe punkty będące rozwiązaniem naszych dolegliwości. Dzięki niej i dotykowi można spróbować ją samodzielnie uzdrowić, ponieważ nie wymaga niczego więcej poza uciskaniem czubkami palców.

Kiedy uciskamy określone punkty na ciele, równoważymy lub odblokowujemy qu (czyt. „czii”) subtelna postać energii, która przepływa przez ciało wzdłuż i wszerz .Odpowiednio naciskane punkty mogą spowodować uwalnianie przez organizm substancji przeciwbólowych zwanych endorfinami. Związki te zmniejszają napięcie mięśni i wpływają na poprawę krążenia krwi, jednocześnie znacznie poprawiając samopoczucie. Jak wszystko co należy do działu medycyny naturalnej, nie gwarantuje nam 100% ulgi i natychmiastowego działania, ale z pewnością może przyczynić się do złagodzenia dolegliwości.

Leczenie akupresurą polega na:

-łagodzeniu i likwidacji zaburzeń czynnościowych różnych narządów

-zastosowaniu jako pierwszej pomocy do czasu interwencji lekarskiej

-niepowodowaniu skutków ubocznych

-zwiększeniu wydolności ogólnoustrojowej

-podwyższeniu progu odczuwania bólu

-ograniczeniu stosowania leków p/bólowych

-możliwości stosowania akupresury jako środka znieczulającego podczas

operacji

-możliwości towarzyszenia w leczeniu innymi metodami

-możliwości wykonania zabiegu akupresury samodzielnie przez pacjenta

-usuwaniu zmęczenia, regeneracji sił

-regulacji czynności narządów wewnętrznych i stanu psychicznego

Zacznijmy od krótkiego kursu – jak uciskać?

Należy na tyle mocno uciskać, aby wywołać łagodny ból(nie silny!). Praktycy twierdzą, że odczuwa się coś pośredniego między naciskiem a zdecydowanym bólem.

Uważaj:

Jeśli łatwo ulegasz stłoczeniom (masz kruche naczynka),przeszedłeś szereg operacji ortopedycznych, przyjmujesz leki rozrzedzające krew, masz osteoporozę lub jesteś w ciąży – przed podjęciem samoleczenia skonsultuj się z lekarzem, czy taka praktyka jest dla ciebie dozwolona. Fot.aboutalternativemedicine.blogspot.com



A teraz do rzeczy, oto kilka z najpowszechniejszych schorzeń:

Nudności:

Gdy leki przeciw nudnościom nie działają lub boisz się senności po nich, zastosuj leczniczy uścisk:

Uciśnij mocno wewnętrzną stronę nadgarstka, pomiędzy dwoma dużymi ścięgnami (około 2 szerokości kciuka od zgięcia nadgarstka), uciskaj tak długo, aż poczujesz poprawę.

Natomiast jeśli planujesz długą podroż samolotem lub samochodem możesz wyposażyć się w plastry akupresurowe. Dostępne są w wielu aptekach i skutkują dzięki stożkowym elementom, które po naklejeniu automatycznie uciskają konkretne punkty.

Ból pleców:

Gdy bolą plecy wbrew pozorom bardzo kiepskim pomysłem jest zaaplikowanie się do łóżka i łyknięcie tabletek przeciwbólowych, ponieważ to tylko chwilowo usmólcież ból, a co dalej? Warto wykonać jeszcze kilka dodatkowych uciśnień , które z pewnością wyjdą nam na zdrowie.

W tym celu: uciskaj skórę w zgięciach pod kolanami, w pozycji leżącej ze zgiętymi kolanami i stopami przyłożonymi do podłoża. Następnie unieś stopy i delikatnie kołysz nogami w przód i w tył przez 1-2 min.



Zespół cieśni nadgarstka

Dolegliwość wszystkich którzy pracują manualnie oraz przy komputerze. Jeśli spędzasz długie godziny przed komputerem, pracujesz przy kasie fiskalnej istnieje spore prawdopodobieństwo, że z czasem nabawisz się bólu i mrowienia w nadgarstkach i , rekach i łokciach. Niestety, nie można liczyć na całkowite wyleczenie, ale ulga w bólu bywa często zbawienna.

Jak to zrobić?

Nic prostszego: uciskaj środek zgięcia w nadgarstku, od grzbietowej strony, a w przypadku bólu ręki uciskaj skórę między kciukiem a palcem wskazującym na grzbiecie dłoni. Fot. Depositphotos

Przeziębienie

Akupresura pobudza układ immunologiczny, zwiększając jego zdolność do zwalczania wirusów oraz udrażnia nos. Sięgaj nad każdym barkiem (jednym naraz), aby dotrzeć do punktu między kręgosłupem a czubkiem łopatki- punkty te pobudzają naturalną odporność na infekcje

Aby udrożnić nos, uciskaj wewnętrzny kącik każdego oka(tuż przy nasadzie nosa), a następnie w punktach w których nozdrza stykają się z górną wargą. Ta technika pomaga również na pieczenie oczu.

Akupresurę można samemu przeprowadzić w domu, warto tylko jednak wcześniej zaznajomić się dobrze z zadami i rozlokowaniem receptorów, nie możemy również zapomnieć o cierpliwości. Podsumowując – akupresura jest zabiegiem bezpiecznym, często również skutecznym. Jednak metoda ta nie ma podstaw naukowych, dlatego samemu należy podjąć decyzję, czy chce się z niej skorzystać.