Na każdej półkuli ziemskiej znajdują się produkty o prozdrowotnym działaniu. Wiele z nich jest już w naszych sklepach. Inne można bez problemu zastąpić podobnymi. Oto przykłady znanych i nieznanych zdrowotnych przebojów (nie tylko kulinarnych) z czterech stron naszego globu!

1. Syrop klonowy



Pochodzi z Kanady, ale ma fanów na całym świecie. Polewa się nim naleśniki i gofry, lody, dodaje do ciasteczek i herbaty. Syrop ma mnóstwo witamin z grupy B i makroelementów (ważnych dla układu nerwowego i odpornościowego). Cena ok. 25 zł.

2. Pina colada



W skład tego pysznego drinka (ojczyzną są Karaiby) wchodzą rum, mleczko kokosowe i sok z ananasa. O zdrowotnych właściwościach napoju decyduje zawartość mleczka i wiórków kokosowych. Są one bogate w żelazo, dzięki czemu chronią przed anemią (niedokrwistością). Jeśli nie masz pod ręką mleczka kokosowego, możesz wykorzystać same wiórki, robiąc z nich bezy.

3. Mrówka pupiatka



To wielki przysmak w Ameryce Pd. Ma słodko-gorzki smak. Im bardziej trzeszczy w zębach, tym jest smaczniejsza. Dodaje energii, wzmaga potencję. W Internecie możesz kupić jadalne gadżety z pieczonymi mrówkami (lizak lub czekoladki z mrówkami, ceny od 29 zł, www.ministerstwogadzetow.com).

4. Sezam



Afrykański specjał ma działanie odmładzające, jest bowiem bogaty w silne przeciwutleniacze, wartościowe, dobrze przyswajalne białko roślinne. Zawiera też sporo żelaza. Wzmacnia serce, chroni przed Alzheimerem. Upiecz ciasteczka z sezamem. Jeśli nie masz czasu, zjadaj raz w tygodniu trochę chałwy lub pastę sezamową (najlepsze znajdziesz w sklepach orientalnych).

5. Czarci pazur



Ta afrykańska roślina zrobiła światową karierę. Ma owoc o kształcie haczyka. Do terapii wykorzystuje się korzenie, które mają działanie przeciwzapalne, znieczulające i moczopędne (cena ok. 50 zł).

6. Wodorosty



Japończycy i Chińczycy doceniają ich wyjątkowe właściwości – wzmacniają odporność, obniżają cholesterol, pobudzają przemianę materii, a mają mało kalorii, co jest ważne dla szczupłej sylwetki. Są bogate w wapń, jod, potas i żelazo oraz witaminę B12. Zjada się je albo na ciepło, albo na zimno, np. w sałatkach i sushi. Z alg wakame robi się znaną na całym świecie zupę miso. Gałązkę suszonych wodorostów (kupisz w supermarkecie) namocz w wodzie, by zniknął mulisty zapach. Gotuj przez 15 minut, potem dodaj do sałatki z selera naciowego, dopraw oliwą, octem ryżowym i sosem sojowym.

7. Eukaliptus



Z liści rosnącego w Australii drzewa uzyskuje się olejek bogaty w substancje lecznicze. Działa on przeciwbakteryjnie, regeneruje nabłonek dróg oddechowych, rozrzedza wydzielinę oskrzelową i działa wykrztuśnie. Łagodzi kaszel i katar. W aptekach można też kupić tabletki do ssania z eukaliptusem (ok. 4 zł). Gdy złapiesz przeziębienie, kąp się przez 15 minut w ciepłej wodzie z dodatkiem 30 kropli olejku eukaliptusowego.

8. Żurawinówka



Esencjonalna nalewka na żurawinach to duma i hit eksportowy Finlandii. Nie tylko rewelacyjnie smakuje, ale jest też wyjątkowo zdrowa. Zawiera bowiem bardzo dużo przeciwutleniaczy i garbników. Zwiększa odporność na infekcje, odkaża drogi moczowe, dostarcza mnóstwa witaminy C. Łatwo zrobisz podobną nalewkę: 2 szklanki rozgniecionych żurawin zalej 2 szklankami wódki, wsyp 2 szklanki cukru. Odstaw w ciemne miejsce na co najmniej trzy tygodnie. Pij codziennie 50 g.

9. Kasztany



Te jadalne to marony, uwielbiane przez Francuzów. Jedli je już starożytni Rzymianie. Pełno ich piecze się na ulicach miast na wielkich, metrowej średnicy, patelniach. Świetnie smakują np. z grilla. Obfitują w witaminę E – eliksir urody i długowieczności, a także potas, który wzmacnia serce. Suszone kasztany zaleca się m.in. ludziom chorym na celiakię (cena ok. 15 zł).

10. Konfitura z róży



Konfitura z płatków róży jest polskim hitem znanym na całym świecie. Różany dżem zawiera mnóstwo witaminy C (20 razy więcej niż cytryna), a także garbniki i olejki eteryczne wzmacniające organizm (poprawia strukturę krwinek czerwonych) i odporność. Ma również silne właściwości bakteriobójcze. Przepis na wspaniałą konfiturę.Robi się ją z samych płatków z odmiany cukrowej dzikiej róży. Obetnij białe nasady płatków, resztę osusz. W dużym garnku zagotuj 1/2 l wody, wsyp płatki. Powstanie piana. Gotuj 5 minut, dodaj do smaku cukier i sok z cytryny, gotuj 40 minut, aż zgęstnieje. Wlej do słoików, zakręć. Możesz pałaszować samą albo dodawać do herbaty.

