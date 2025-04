Jedno jabłko dziennie i lekarz niepotrzebny - mawia przysłowie. To racja! Dlaczego warto sięgać po te pyszne owoce?

Zalety jedzenia jabłek

- Chronią układ krążenia. Jabłka to bogate źródło kwercetyny - przeciwutleniacza, który uszczelnia naczynia krwionośne i zapobiega osadzaniu się nich blaszek miażdżycowych.

- Zmniejszają ryzyko chorób nowotworowych. To też zasługa kwercetyny, której działanie przeciwrakowe jest wyjątkowo efektywne.

- Pomagają przy zaparciach. Dzieje się tak, ponieważ obecny w surowych jabłkach błonnik poprawia pracę jelit.

- Są skutecznym lekarstwem przy biegunce - wtedy należy spożywać je duszone.

- Dodają sił. Pod tym względem prym wiodą jabłka suszone. Dostarczają nam one aż sześć razy więcej energii niż świeże owoce.

