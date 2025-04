W książce Zdrowie przez dotyk doktor Jadwiga Górnicka, znana polska lekarka-naturalistka i autorka bestsellerów "Apteka natury" i "Na zdrowie". Porady dr Górnickiej, opisuje w prosty i przystępny sposób, jak stosować masaże lecznicze: akupresurę stóp i shiatsu.

Część pierwsza książki dotyczy akupresury stóp. Masaże podeszwy stóp, ich boków i górnej powierzchni pomagają w leczeniu 56 narządów ciała. Autorka podaje szczegółowo, które punkty należy masować, aby poprawić pracę i ukrwienie wielu chorych organów, np. wątroby, nerek, czy narządów płciowych. Dołączone do każdego opisu rysunki precyzyjnie pokazują punkty, które należy masować. Dodatkowo książka zawiera mapę stref refleksyjnych na stopach.

W drugiej części książki omówiony został masaż shiatsu – japońska odmiana akupresury. Polega on na wywieraniu ucisku na punkty na ciele w przebiegu linii – meridian, co usuwa przeszkody i zahamowania w krążeniu energii chi (czyli energii życiowej) i powoduje powrót do zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzięki shiatsu łatwo usunąć bóle barków, ramion, kręgosłupa, bóle ischiasowe kończyn dolnych, zaparcia, niedrożność nosa, a nawet – wymagający dłuższego stosowania – niedowład kończyn.

Część trzecia książki przedstawia inne, specjalne formy masaży, takie jak masaże punktowe nerwów i masaże wibracyjne.



W części czwartej na instruktażowych rysunkach przedstawiono, jak

w prosty sposób, uciskając lub masując odpowiednie punkty, można udzielić szybkiej i skutecznej pomocy w nagłych, ciężkich stanach, takich jak omdlenie, zwichnięcie, stłuczenie więzadeł mięśni i ścięgien, krwotoki.

Wezwanie do poświęcenia codziennie kilku minut koncentracji choćby tylko na mięśniach, ścięgnach i stawach, czyni z niniejszej książki wartościowy poradnik zdrowia dla wszystkich tych, którzy nie chcą być chorzy.



O autorce

Jadwiga Górnicka – lekarz medycyny, wybitna specjalistka chorób wewnętrznych i medycyny naturalnej w Polsce. W swojej blisko sześćdziesięcioletniej praktyce zawodowej wyleczyła metodami naturalnymi tysiące pacjentów, w tym wielu takich, których dolegliwości były traktowane jako nieuleczalne. Dla wielu chorych jej metody leczenia były ostatnią deską ratunku. Popularyzatorka wiedzy o medycynie naturalnej i potrzebie życia

w zgodzie z naturą. Autorka książek Apteka natury – poradnik zdrowia, Apteka natury – porady (odpowiedzi na listy), Na zdrowie. Porady dr Górnickiej, popularnego cyklu Dr Jadwiga Górnicka radzi w miesięczniku „Moje Zdrowie” oraz artykułów w licznych czasopismach, m.in. w „Magazynie Rodzinnym”, „Wiadomościach Zielarskich”, „TIM – Twoim Ilustrowanym Magazynie”, „Pani Domu”.

"Zdrowie przez dotyk", Jadwiga Górnicka, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski