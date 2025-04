Uważasz, że dobrze o siebie dbasz: jesz owoce i warzywa, chodzisz na spacery, robisz badania kontrolne. Świetnie! Pamiętaj jednak, że Twoje zdrowie zależy też od sposobu podejścia do spraw codziennych. Sprawdź, czy zawsze umiesz podjąć właściwą decyzję.



1. Zaspałaś i nie masz czasu na śniadanie. Sięgasz w biegu po:

A. Filiżankę kawy.

B. Niesłodzony jogurt z rodzynkami.

C. Baton czekoladowy.

Prawidłowa odpowiedź: B

Jogurt z rodzynkami to solidna porcja węglowodanów, które zapewnią Ci energię i uczucie sytości aż do południa. Jogurt pomaga też w odchudzaniu. Badania prowadzone na Uniwersytecie Tennessee wykazały, że ludzie, którzy wypijają 3 szklanki jogurtu dziennie, w ciągu 12 tygodni tracą o 61 proc. więcej tkanki tłuszczowej (oraz o 81 proc. więcej tłuszczu brzusznego) w porównaniu z osobami nie jadającymi nabiału (daruj sobie jogurty owocowe, ponieważ mają dużo cukru). Baton czekoladowy? To niestety tylko chwila przyjemności i zero korzyści. A jeśli koniecznie musisz wybrać kawę, przynajmniej wlej do filiżanki trochę chudego mleka. Nawet mała ilość białka uchroni Cię przez kilka godzin przed atakiem głodu.

2. W jesienny deszczowy wieczór masz największą ochotę na:

A. Kubek gorącego kakao.

B. Filiżankę zielonej herbaty.

C. Kieliszek czerwonego wina.

Prawidłowa odpowiedź: A

Kakao rozgrzewa i poprawia trochę nastrój (zawiera podobne składniki jak czekolada). Ma też inne zalety. Potwierdzają to wyniki pewnego badania. Zaskoczyły one nawet samych jego autorów, naukowców z katedry Żywności i Technologii Spożywczej Uniwersytetu w Kalifornii. Okazało się, że kakao to rewelacyjne źródło przeciwutleniaczy (antyoksydantów), które walczą z wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za powstawanie wielu chorób, osłabienie odporności organizmu. Napój ten zawiera prawie dwa razy więcej przeciwutleniaczy niż czerwone wino i trzy razy więcej niż zielona herbata. Ale one też przydadzą Ci się jesienią, aby wesprzeć Twój układ odpornościowy. Doskonałym więc rozwiązaniem na chłodne, pochmurne dni będzie filiżanka zielonej herbaty przy śniadaniu, kieliszek dobrego czerwonego wina do obiadu

i szklanka kakao na kolację.

3. Czujesz, że za chwilę zwali Cię z nóg przeziębienie: masz dreszcze, cieknie Ci z nosa... Jak się bronisz?

A. Robisz sobie gorącą kąpiel.

B. Prosisz lekarza o antybiotyk.

C. Bierzesz podwójną dawkę witaminy C.

Prawidłowa odpowiedź: A

Kąpiel doskonale rozgrzewa ciało, a para wodna zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie. Relaks w wannie to także dobry sposób, by złagodzić stres i poprawić odporność. Udowodniono, że u osób zestresowanych grypa ma dużo cięższy przebieg niż u ludzi, którzy umieją rozładowywać napięcia. Nie proś lekarza o antybiotyki: w infekcji wirusowej nie pomogą. Podobnie jak zwiększanie dawki witaminy C.

4. Dostajesz w pracy nowe odpowiedzialne zadanie, więc:

A. Starasz się je wykonać możliwie jak najszybciej.

B. Działasz „na raty”, ale zasadniczą część pracy kończysz pięć minut przed terminem.

C. Zwlekasz z wykonaniem polecenia do ostatniej chwili.

Prawidłowa odpowiedź: A

Udowodniono, że odkładanie zadań ma negatywny wpływ na zdrowie, bo nasila stres, który z kolei osłabia odporność, zwiększa podatność na choroby. Ponadto opieszałość w pracy często idzie w parze z niezdrowymi nawykami w życiu osobistym. Jak wynika z innych badań, ludzie, którzy przeciągają sprawy zawodowe, są równie skłonni do odkładania na później ćwiczeń fizycznych, wizyt u lekarza, snu.

5. Wracasz do domu po długiej przejażdżce na rowerze. Aby ugasić pragnienie, sięgasz po:

A. Dietetyczną colę (light).

B. Napój energetyzujący.

C. Butelkę wody.

Prawidłowa odpowiedź: C

W tym względzie H2O jest bezkonkurencyjna. Ma też inną zaletę: przyspiesza przemianę materii. Z coli (choć „light” jest może trochę zdrowsza od zwykłej, bo ma mniej kalorii) organizm przyswaja tak naprawdę tylko połowę płynów. Podobnie zresztą jak ze wszystkich napojów zawierających kofeinę (w przypadku wody wskaźnik ten wynosi dwie trzecie). Ponadto cola niszczy szkliwo zębów. Jeżeli więc mimo wszystko wybierzesz colę, staraj się pić ją szybko. Lekarze twierdzą, że najbardziej szkodliwe dla szkliwa jest powolne „sączenie”. Niezbyt też służą zębom inne słodkie napoje (a wiele energetyzujących do nich należy), gdyż cukier sprzyja rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za próchnicę.

6. Późnym popołudniem rozpaczliwie poszukujesz dawki kofeiny. Najchętniej sięgasz wtedy po:

A. Kawę.

B. Herbatę.

C. Czekoladę.

Prawidłowa odpowiedź: B

Ilość kofeiny zawarta w herbacie wystarczy, by „naładować Twoje akumulatory”. W filiżance kawy jest wprawdzie trzy razy więcej kofeiny, ale większe jest też ryzyko, że po małej czarnej staniesz się rozdygotana i będziesz mieć trudności z koncentracją. Z kolei czekolada daje, co prawda, zastrzyk energii, ale ten efekt jest krótkotrwały: w rezultacie po godzinie będziesz się czuć jeszcze bardziej zmęczona. Czekolada powoduje bowiem nagły wzrost poziomu cukru we krwi, a potem gwałtowny jego spadek. Są też dodatkowe korzyści z picia herbaty. Z badań wynika, że wszystkie jej odmiany: zielona, czarna oraz ulung wzmacniają układ odpornościowy organizmu.



7. Jesteś przygnębiona. Aby poprawić sobie nastrój:

A. Idziesz do kina na dwa seanse.

B. Wybierasz się na zakupy do centrum handlowego.

C. Umawiasz się z przyjaciółką na długi spacer.

Prawidłowa odpowiedź: C

Z ostatnich badań wynika, że przygnębienie najrzadziej zdarza się kobietom dbającym o bogate życie rodzinne i towarzyskie. Te, które czują się kochane, są mniej podatne na depresje. Naukowcy twierdzą też, że rzadziej chorują one na nadciśnienie i cukrzycę. Daj więc spokój filmom. Wystrzegaj się także „terapii zakupowej”, która może wpędzić Cię w długi. Najlepszy, sprawdzony sposób na „dołek” to szczera rozmowa o tym, co Cię gnębi.

8. Po południu niemal codziennie dopada Cię ból głowy. Jak próbujesz sobie z tym radzić?

A. Łykasz tabletkę przeciwbólową.

B. Pijesz kawę.

C. Jesz jabłko albo małą kanapkę, np. z pieczywa chrupkiego z mozzarellą lub masłem orzechowym.

Prawidłowa odpowiedź: C

Popołudniowe bóle głowy są często objawem obniżenia poziomu cukru we krwi. Najlepsza będzie więc przekąska zawierająca złożone węglowodany. Jeśli jednak ból jest tak silny, że koniecznie musisz wziąć tabletkę, staraj się nie robić tego częściej niż dwa razy w tygodniu. W ten sposób zwiększasz ryzyko przewlekłych, codziennych bólów głowy. Podobnie działa kofeina.

