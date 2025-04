Metoda leczenia zapachem łączy można stosować w warunkach domowych. Substancje zapachowe można wprowadzać do organizmu różnymi sposobami, np.: Inhalacja, polega na podgrzaniu miseczki w tzw. kominku aromterapeutycznym z mieszanką olejku (ok. 5 kropli) i przegotowanej gorącej wody. Olejek odparowuje i rozprasza się w pomieszczeniu.Kadzidełka bambusowe, w zależności od swojego składu może odprężać zwiększać naszą koncentrację.Nasączanie olejkami eterycznymi mieszanki płatków kwiatów, suszonych owoców i liści.Kąpiel terapeutyczna z dodatkiem olejków eterycznych ( do wanny wkrapiamy 10-15 kropli wybranego, kapiemy się około 15-30 minut).Masaż z dodatkiem olejków eterycznych.Na ból głowy- lawenda, mięta, majeranek. Na przeziębienie- anyż, rozmaryn, eukaliptus.

Na infekcje skórne – cytryna, eukaliptus, herbata.

Na bóle mięśni – lawenda, cyprys, jałowiec, szałwia.

Na wyciszenie, uspokojenie i dobry sen – jałowiec.

Na pobudzenie, odświeżenie – sosna,

Na depresję – lawenda.

Na koncentrację i wzmocnienie organizmu – bazylia.

Dla zakochanych - róża.

