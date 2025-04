Lecznicze właściwości mają włókna, olej oraz siemię lniane. Tkaniny z lnu działają antybakteryjnie. Dlatego wykonane z niego ubrania zaleca się osobom chorym na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry. Z lnu produkowane są także środki opatrunkowe stosowane na trudno gojące się rany, owrzodzenia, odleżyny.

Reklama

Olej zaś to jedno z najcenniejszych źródeł kwasów omega-3, które m.in. regulują pracę cytokin, czyli cząsteczek kierujących układem odpornościowym. Warto więc dodawać go do sałatek, jeśli chcemy się nieco wzmocnić. Siemię zaś wykorzystuje się głównie jako środek o działaniu osłaniającym przewód pokarmowy.

- Odwar z nasion lnu. 2 łyżki nasion wsyp do szklanki letniej wody. Gotuj ok. 15 min. Ostudź, przecedź. Pij po 1/2 szklanki 2 razy dziennie między posiłkami.

Reklama

Warto wiedzieć: Olej lniany trzeba przechowywać w lodówce i spożyć 2 tygodnie po otwarciu