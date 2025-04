Wyciąg z korzenia żeń-szenia poprawia pracę układu nerwowego. Zmniejsza niewłaściwe reakcje mózgu i reguluje wydzielanie neuroprzekaźników - serotoniny i dopaminy. Jeśli regularnie zażywasz preparat żeńszeniowy, Twoja odporność na stres wzrasta, poprawiasz też pamięć i koncentrację.

Na sercowe kłopoty

Leki zawierające korzeń żeń-szenia obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów - głównych wrogów Twoich naczyń krwionośnych. Żeń-szeń reguluje ciśnienie krwi - jeśli jest za niskie, podnosi je, zapobiegając niedotlenieniu organizmu.

Na cukrzycę

Jesteś cukrzykiem? Zażywanie żeń-szenia sprawi, że Twój organizm lepiej poradzi sobie z zagospodarowaniem zapasów glukozy - wyrówna jej poziom we krwi.

Na potencję

Amerykańskie badania dowiodły, że żeń-szeń jest doskonałym afrodyzjakiem. Podnosi sprawność seksualną u mężczyzn i przedłuża czas erekcji. Dzieje się tak dlatego, że składniki chemiczne zawarte w korzeniu rośliny uaktywniają pracę męskich hormonów.

Bariera dla czasu

Dzięki żeń-szeniowi Twój układ krwionośny pracuje sprawniej, więc dostarcza komórkom więcej tlenu i substancji odżywczych. Dobrze odżywione komórki wolniej się starzeją.

Przy powrocie do zdrowia

Jeśli po chorobie powoli wracasz do zdrowia, żeń-szeń przyspieszy rekonwalescencję. Doda sił witalnych i usprawni pracę układu immunologicznego, co sprawi, że wzrośnie odporność i zdolność regeneracji organizmu.

Przeciw nowotworom

Korzeń rośliny wspomaga produkcję białych krwinek, dzięki czemu organizm lepiej walczy z chorobą. Złagodzi też skutki uboczne jej leczenia - np. wyniszczającej chemioterapii.

Ważne!

Kuracja żeń-szeniem nie powinna zastępować innego leczenia, może je jedynie wspomagać! Pamiętaj też, że korzeń nie działa od razu! Jego wpływ zauważysz mniej więcej po 3 tygodniach regularnego zażywania preparatu.

Sylwia Bartczak