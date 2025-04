Wypijanie zielonej herbaty na noc może mieć zarówno działanie pobudzające dzięki kofeinie, jak i uspokajające i relaksujące dzięki teaninie. To, jak zadziała, zależy od sposobu parzenia oraz rodzaju zielonej herbaty. Sprawdź, jak przygotować napar i jaki produkt wybrać, żeby poprawić jakość snu i przyspieszyć metabolizm.

Spis treści:

Zielona herbata jest uznawana za jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Jej właściwości to zasługa wielu aktywnych związków. W skład zielonej herbaty wchodzą:

Zielona herbata ma udowodniony korzystny wpływ na zdrowie. Uważa się, że poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga utrzymać prawidłową wagę, ma właściwości przeciwnowotworowe i zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 oraz choroby sercowo-naczyniowe, a nawet próchnicę.

Zielona herbata relaksuje i uspakaja skołatane nerwy. Jedno z japońskich badań wykazało, że osoby regularnie pijące zieloną herbatę rzadziej miewają depresję.

Zieloną herbatę można pić przed snem. Właściwie przygotowana działa nasennie, poprawia jakość snu i sprawia, że budzimy się bardziej wypoczęci i zrelaksowani. Korzystny wpływ na sen mają teanina oraz arginina zawarte w zielonej herbacie, które działają antystresowo i relaksująco.

Niestety, nie ma wielu badań na temat picia zielonej herbaty przed snem. Większość naukowych doniesień dotyczy regularnego stosowania tego napoju w ciągu dnia.

Warto pamiętać, że zielona herbata wypijana przed snem, podobnie jak każdy inny napój, może powodować przerwanie ciągłości snu z powodu konieczność korzystania z toalety. A to z kolei u niektórych osób przyczynia się do pogorszenia ogólnej jakości snu i zmęczenia w ciągu dnia.

Z uwagi na to, że brakuje jednoznacznych dowodów na to, że picie zielonej herbaty na noc było korzystniejsze dla zdrowia niż jej picie w ciągu dnia, nadal zaleca się spożywanie tego napoju regularnie w ciągu dnia. Ostatnią filiżankę najlepiej pić co najmniej 2 godziny przed snem.

Wiele źródeł podaje, że zielona herbata wpływa korzystnie na metabolizm i działa odchudzająco. Jest to zasługą aktywności kofeiny oraz EGCG, katechiny powodującej wzrost wydatków energetycznych, co skutkuje spalaniem kalorii. Katechiny zawarte w herbacie zmniejszają też kaloryczność zjadanego pokarmu. Aby uzyskać efekt spalania tłuszczu, należy regularnie pić co najmniej 3 filiżanki naparu dziennie. Oczywiście zielonej herbaty nie należy słodzić, jeżeli zależy nam na redukcji wagi.

Zielona herbata wypijana na noc może utrudniać zasypianie, ponieważ zawiera kofeinę, która, jak wiadomo, wywołuje pobudzenie, zwiększoną czujność i koncentrację. Kofeina może też blokować działanie teaniny, z drugiej strony naukowcy podają, że teanina łagodzi działanie kofeiny. Trzeba też zaznaczyć, że jedna filiżanka zielonej herbaty zawiera niewiele: około 20-40 mg kofeiny, czyli od 2 do 5 razy mniej niż w kawie parzonej. Jej obecność w napoju nie powinna zatem pogarszać jakości snu, jeśli pijemy go w umiarkowanych ilościach.

Działanie herbaty zależy w dużej mierze od czasu parzenia. Zielona herbata działa relaksująco i uspokajająco, gdy jest parzona dłużej niż 3 minuty. Wtedy trafia do naparu więcej teaniny. Gdy zaparza się ją krócej niż 3 minuty, herbata działa pobudzająco. Zielonej herbaty nie powinno się zalewać wrzątkiem, a wodą o temperaturze 80-90°C (parzenie w zbyt wysokiej temperaturze powoduje gorzki smak).

Aby ograniczyć działanie kofeiny przed snem i jednocześnie czerpać to co najlepsze z zielonej herbaty, najlepiej wybrać napój z obniżoną zawartością kofeiny.

W badaniu pod kierunkiem dr Keiko Unno zbadano wpływ picia zielonej herbaty na noc u osób starszych. Samopoczucie mierzono, oznaczając aktywność alfa-amylazy w ślinie – markera stresu. Jej poziom był znacznie niższy, gdy badani pili herbatę z obniżoną zawartością kofeiny w porównaniu ze standardową zieloną herbatą. Uczestniczy lepiej też sypiali. Autorzy pracy uznali więc, że regularne picie zielonej herbaty o niskiej zawartości kofeiny wpływa na poprawę jakości snu poprzez tłumienie stresu.

Herbata zielona bez kofeiny nadal może wspomagać metabolizm, co jest zasługą działania również innych związków.

W sklepach można kupić zieloną herbatę z obniżoną zawartością kofeiny lub bez kofeiny. Można także zalewać herbatę wodą o temperaturze pokojowej, co również ograniczy pobudzające działanie przygotowanego napoju.

Nie każdy może pić zieloną herbatę przed snem. Odradza się jej spożywanie w ogóle małym dzieciom, osobom z tachykardią, nadwrażliwością żołądka i niedoborami żelaza (napój utrudnia wchłanianie tego pierwiastka). Kobiety w ciąży i karmiące powinny ograniczyć dzienne spożycie zielonej herbaty do 2 filiżanek – katechiny obecne w napoju mogą zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego. Z ilością naparu nie należy przesadzać, bo jego nadmiar powoduje nerwowość, bóle głowy i kołatanie serca.

W zasadzie wszystkie herbaty zawierają teaninę – związek o działaniu uspokajającym i zmniejszającym stres. Jest on obecny w herbacie czarnej, czerwonej (pu-erh), białej, oolong czy matcha. Jeśli chodzi o działanie odchudzające, to w herbacie odpowiadają za nie zwłaszcza kofeina oraz katechiny, szczególnie EGCG. Jest to wyjątkowo cenny związek z grupy polifenoli, który hamuje wchłanianie tłuszczów i glukozy w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu może sprzyjać chudnięciu. Napoje mogą się jednak różnić pod względem stężenia tych substancji.

Herbata matcha to rodzaj sproszkowanej zielonej herbaty, uprawianej w tradycyjny sposób. Matcha w porównaniu do zwykłej zielonej herbaty zawiera więcej kofeiny, dlatego lepiej pić ją w ciągu dnia niż bezpośrednio przed snem. Zawiera również więcej teaniny, dzięki czemu zarówno pobudza, jak i łagodzi stres. Badania wykazały, że zawiera też wielokrotnie więcej EGCG, a zatem może dawać lepsze efekty odchudzające.

Czerwona herbata, czyli właściwie herbata pu-erh, jest rodzajem herbaty poddanej dodatkowemu procesowi nieenzymatycznej fermentacji. W niewielkim badaniu opublikowanym w Phytotherapy Research naukowcy wskazali, że codzienne spożywanie herbaty pu-erh przez 3 miesiące w niewielkim stopniu zmniejszyło masę ciała u mężczyzn z zespołem metabolicznym. W innym badaniu z udziałem osób z wysokim cholesterolem przyjmowanie ekstraktu herbaty czerwonej miało większy wpływ na redukcję wagi. Należy też wspomnieć, że czerwona herbata zawiera podobną ilość kofeiny co zielona herbata i mniejszą niż czarna herbata.

Czarna herbata zawiera więcej teiny (kofeiny) niż herbata zielona, dlatego wypijana przed snem może bardziej pobudzać. Aktualne badania pokazują, że jej właściwości odchudzające mogą być zbliżone do działania zielonej herbaty. Naukowcy z UCLA w pracy opublikowanej w European Journal of Nutrition dowiedli, że czarna herbata korzystnie wpływa na zmniejszenie masy ciała jednak poprzez inny mechanizm niż zielona herbata.

Osoby wrażliwe na kofeinę mimo wszystko nie powinny pić czarnej herbaty bezpośrednio przed snem.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj herbaty wybierzesz, pamiętaj, że jeśli wypijasz jej za dużo, będzie powodowała problemy ze snem i inne skutki uboczne. Jeśli zależy ci na właściwościach uspokajających, to na noc wybierz raczej ziołowe napary, np. z melisy, kozłka lekarskiego albo rumianku.