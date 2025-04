W Polsce ziemniaki mamy już od XVII wieku. Według źródeł historycznych do Polski przywiózł je król Jan III Sobieski. Ziemniak był wówczas rośliną ozdobną. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku rozpowszechnił się jako roślina jadalna. Zawiera dużo wody, węglowodanów oraz niewielką ilość witaminy B1, B2 i witaminy C. Dodatkowo ziemniak jest rośliną leczniczą. Zamiast obiadu z ziemniaków można wykonać kataplazm. Według definicji kataplazm to gorący okład.

Kataplazm - „gorący okład stosowany w stanach zapalnych, zwłaszcza ropnych, z piasku, owsa, siemienia lnianego, otrąb i papki kartoflanej”.

Kataplazm - „gorący, wilgotny okład z nasion oleistych, piasku, papki kartoflanej”.

Stosowanie okładów to metoda, która od dawna istnieje w medycynie naturalnej. Uważa się, że kataplazmy są bardziej skuteczne od kompresów. Kataplazmy działają rozgrzewająco (poprawiają ukrwienie), co koi ból oraz przyśpiesza likwidację stanów zapalnych.

Różnorodne (gorczyca, siemię lniane) kataplazmy stosuje się w przypadku:

ropni,

czyraków,

chorób gruczołów limfatycznych,

zapalenia stawów,

zapalenia gruczołu sutkowego.

Natomiast okłady z ziemniaków zaleca się w stanach zapalnych oskrzeli i gardła oraz w przypadku problemów skórnych i miażdżycowych.

Sposób przygotowania okładu z ziemniaków

Dokładnie umyć ziemniaki,

Ugotować w mundurkach (mają być miękkie),

Ugotowane ziemniaki (w łupkach) rozgnieść na miazgę,

Papkę rozsmarować na płótnie i zawinąć (ziemniaki mają być schowane w płótnie),

Płótno z ziemniakami przyłóż do skóry (w miejscu stanu zapalnego) i obwiąż wełnianym szalikiem.

Stosując kataplazmy z ziemniaków (nie tylko) należy pamiętać o tym, że zbyt gorący okład może doprowadzić do poparzenia skóry. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w przypadku stosowania kataplazmów u dzieci. Aby uniknąć poparzenia przed założeniem okładu należy sprawdzić jego temperaturę (np. za pomocą dotyku). Przed zastosowaniem okładu z ziemniaków warto skonsultować się z lekarzem, ponieważ w niektórych schorzeniach silniejsze ukrwienie i ocieplenie nie jest wskazane.

Inne zastosowanie ziemniaków (poza kataplazmami)

Pokrojony w cienkie plasterki surowy ziemniak można przykładać na powieki. Warto tak czynić gdy na skutek przemęczenia lub niewyspania pojawią się ciemne obwódki pod oczami.

Cienką warstwę świeżych ziemniaków (starte) można przykładać w przypadku poparzenia skóry. Okład łagodzi ból i zapobiega powstawaniu bąbli.

