Alchemicy od wieków poszukiwali eliksiru młodości. Ich pracę kontynuują dziś naukowcy, którzy pracują nad powstrzymaniem procesów starzenia się organizmu. Odkryli, że pomocne mogą być rośliny lecznicze i zioła. Oto dziewięć z nich.

Goryczka

Poprawia trawienie, przyspiesza procesy oczyszczania organizmu z toksyn poprzez pobudzanie wątroby do pracy. Zalecenie: pół godziny przed posiłkiem wypij pół szklanki naparu z korzenia goryczki (kupisz w aptece).

Melisa

W łagodny sposób pomaga uporać się ze stresem, który może powodować różne schorzenia, wyniszczać organizm oraz przyspieszać jego starzenie. Pomaga zasnąć (wtedy ciało się regeneruje i odmładza). Zalecenie: pij herbatkę z tego zioła tak często, jak zechcesz.

Mniszek

Przyspiesza trawienie i przemianę materii, pobudza do pracy wątrobę i nerki. Dzięki temu organizm szybciej się oczyszcza, procesy starzenia się zostają zahamowane. Zalecenie: Przez 4–6 tygodni pij herbatkę z tej rośliny (kupisz w zielarni).

Miłorząb

Pobudza krążenie, zwłaszcza w naczyniach włosowatych wszystkich ważnych narządów, także mózgu. Dzięki temu tkanki są lepiej zaopatrzone w składniki odżywcze i tlen, wolniej się starzeją. Poprawia się pamięć, zdolność koncentracji, myślenie. Zalecenie: zażywaj kapsułki, drażetki lub tabletki z wyciągiem z miłorzębu. Wcześniej zapytaj lekarza, jakie preparaty będą dla ciebie najlepsze i jak długo je stosować.

Konopie

Olej tłoczony na zimno z ziaren konopi zawiera substancje, które hamują proces uszkadzania komórek przez wolne rodniki, obniżają poziom frakcji LDL cholesterolu (tzw. złej). Zapobiega to starzeniu się komórek. Zalecenie: olejem konopnym doprawiaj sałaty, używaj go też do duszenia potraw (kupisz go w sklepach ze zdrową żywnością).

Pokrzywa

Wspomaga pracę nerek, a tym samym usuwanie toksyn z organizmu. Pobudza również procesy regeneracji komórek. Zalecenie: co drugi dzień przez 4–6 tygodni pij herbatkę lub sok z pokrzywy (kupisz w zielarniach).

Rozmaryn

Przyspiesza mikrokrążenie w skórze – składniki odżywcze i tlen są dostarczane do komórek w odpowiedniej ilości. Zalecenie: dodawaj rozmarynowy olejek eteryczny do kąpieli.

Karczoch

Pomaga usuwać złogi cholesterolowe z tętnic, co odmładza układ krwionośny i serce. Wspomaga regenerację wątroby, odpowiedzialną za usuwanie toksyn z organizmu. Zalecenie: zażywaj kapsułki lub płyny z wyciągiem z karczocha (kupisz w aptece).

Czarny bez

Zawiera antyutleniacze, które spowalniają proces starzenia się organizmu. Zalecenie: pij wodę z syropem z czarnego bzu (kupisz w zielarniach i aptekach).