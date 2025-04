Bóle zębów to jedna z najbardziej nieprzyjemnych dolegliwości. Gdy dodatkowo bolą dziąsła to życie może stać się naprawdę uciążliwe. Sposobów zapobiegania bólu zębów czy dziąseł można poszukać w apteczce zielarskiej. Naturalne metody trzeba jednak zacząć stosować odpowiednio wcześnie, najlepiej profilaktycznie lub niezwłocznie, gdy problem zaczyna się pojawiać. W przeciwnym razie bez fachowej pomocy stomatologa się nie obejdzie. Nie zapominajmy jednak o tym, by regularnie kontrolować stan zdrowia jamy ustnej u stomatologa.



Które zioła są najlepsze na zęby?

O dobroczynnym działaniu ziół na zęby może świadczyć fakt, że często ich wyciągi wzbogacają skład past do zębów. Przeważnie dobierane są zioła, które wykazują działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, powinny też wzmacniać włosowate naczynia krwionośne oraz odporność błony śluzowej jamy ustnej na ataki drobnoustrojów.

Rumianek na pleśniawki, a kora dębu na krwawiące dziąsła



W alfabecie ziół znajdziemy wiele specyfików, które mają dobroczynny wpływ na nasze zęby. – Od dawna jest znane antyseptyczne działanie rumianku. Stosowany na skórę i błony śluzowe może być pomocny w leczeniu różnych stanów zapalnych, ran czy owrzodzeń. Napar rumianku jest pomocny przy leczeniu pleśniawek, które dość często pojawiają się u dzieci. Warto też podać dziecku herbatkę z rumianku, gdy wyrzynają mu się zęby, bowiem rumianek ma łagodne działanie uspokajające – tłumaczy dr n. med. Mariusz Duda, stomatolog z Duda Clinic. Działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne ma z kolei ziele tymianku i kłącze tataraku. To ostatnie dodatkowo ma działanie ściągające. – Dobrze mieć także w domowej apteczce siemię lniane czy kwiat malwy, które mają właściwości osłaniające i powlekające. Jest to szczególnie przydatne przy różnych podrażnieniach błon śluzowych jamy ustnej. Na krwawiące dziąsła z kolei dobrze działa kora dębu – radzi dr Mariusz Duda. Szałwia, czyli jedno z najpopularniejszych polskich ziół, a także arnika czy tymianek bywają często stosowane przy problemach z zębami. Ich działanie ściągające i przeciwzapalne może ukoić ból dziąseł. A jak silny on potrafi być wiedzą tylko ci, którzy cierpieli na zapalenie dziąsła.

Zioła na profilaktykę próchnicy



Zioła świetnie sprawdzają się także w profilaktyce jamy ustnej. W aptekach czy sklepach zielarskich nie brakuje różnego rodzaju płukanek do ust, które pomogą zachować zdrowe dziąsła czy uchronić zęby przed próchnicą. Warto także zwrócić uwagę na pastę do zębów, którą kupujemy. Dobrze, by oprócz dużej zawartości fluoru miała także wyciągi z najpopularniejszych ziół. Paradoksalnie, dobry wpływ na zęby mają także… pewne cukierki, konkretnie te, które wyprodukowano na bazie lukrecji. – Chociaż w Polsce lukrecja nie jest zbyt popularna to jednak zawarte w niej związki niszczą bakterie odpowiedzialne za próchnicę i paradontozę. Wbrew stereotypom, profilaktyka próchnicy może być bardzo słodka – uśmiecha się dr Duda. Lukrecja zmniejsza także powstawanie kamienia nazębnego i trwałych przebarwień zębów. Dobre działanie na nasze zęby ma także… kawa oraz herbata. Ta pierwsza zawiera garbniki, natomiast w herbacie znajduje się fluor oraz fenole, które mają działanie przeciwpróchnicowe.

Zioła zamiast wizyty u dentysty? Niekoniecznie



Nie zapominajmy jednak, że za pomocą ziół nie wyleczymy problemów z zębami. Możemy jedynie złagodzić objawy, dzięki czemu będziemy w stanie dotrwać do umówionego terminu wizyty u dentysty. – Ząb czy dziąsło może nas rozboleć np. w dni wolne od pracy lub w nocy. Warto te podstawowe zioła jak szałwię czy rumianek mieć w domowej apteczce i w nagłych przypadkach zamiast środków syntetycznych można zastosować. Nie możemy jednak ziołami zastąpić wizyty u dentysty i jeśli ból zęba czy opuchlizna dziąsła trwa dłużej niż 3 dni to koniecznie powinniśmy umówić się na wizytę, bo może się okazać, że przyczyną bólu i opuchlizny jest np. zapalenie miazgi, a to już wymaga leczenia kanałowego – przestrzega dr Mariusz Duda.

