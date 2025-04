1 z 7

Zioła i przyprawy wigilijne – galeria

Goździki – to nimi pachnie wiele świątecznych dań. Można je dodać do marynat, kompotu, nadzienia do ciasta (głównie do pierników), pieczeni i sosów. Wspaniale smakują dodane do win oraz likierów. Z goździków możemy przygotować także piękne i aromatyczne ozdoby świąteczne (patrz zdjęcie powyżej). Na koniec dodajmy, że goździki nie tylko pięknie pachną i dobrze smakują, ale też działają antynowotworowo i odświeżąją oddech./fot. Fotolia