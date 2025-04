Zioła moczopędne pobudzają wydalanie moczu. Ziołowe diuretyki są pomocne w pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu. Wspomagają też oczyszczanie organizmu z toksyn. Są stosowane m.in. w leczeniu zapalenia pęcherza, niektórych chorobach nerek (np. kamicy nerkowej) czy obrzękach. Sprawdź, jakie zioła o działaniu moczopędnym warto mieć w swojej ziołowej apteczce!

Reklama

Czy zioła moczopędne są bezpieczne?

Zioła moczopędne, jak sama nazwa wskazuje, zwiększają ilość wydalanego moczu, dzięki czemu z organizmu usuwany jest nadmiar wody czy zbędnych lub szkodliwych produktów przemiany materii. To cenna właściwość, wykorzystywana w leczeniu (lub wspomaganiu leczenia) wielu chorób, choćby zapalenia pęcherza czy infekcji dróg moczowych. Jedną z ich ogromnych zalet jest fakt, że działając moczopędnie nie doprowadzają do równoczesnego wypłukania cennych elektrolitów z organizmu. Czy zatem zioła moczopędne mogą być stosowane zawsze i bez żadnych ograniczeń?

Oczywiście, że nie. Tak jak wszystkie naturalne i farmakologiczne środki lecznicze, tak i zioła pobudzające wydalanie moczu mogą wywoływać nieprzyjemne skutki uboczne, a nawet szkodzić zdrowiu. Przedawkowanie ziół może prowadzić do odwodnienia organizmu i spadku objętości krwi, niebezpiecznych m.in. dla dzieci, kobiet w ciąży czy osób starszych.

Pamiętaj też, że, oprócz pobudzania produkcji moczu, zioła moczopędne mają też inne właściwości. Niektóre z nich mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami, inne kolidować ze stosowaną terapią medyczną, a jeszcze inne pomagając na jedno schorzenie, mogą jednocześnie negatywnie wpływać na inne aspekty zdrowia.

Ostatnia uwaga dotyczy szczególnie osób, które chciałyby stosować zioła moczopędne jako lek na swoje dolegliwości. Choć zioła te stosuje się pomocniczo w leczeniu niektórych chorób nerek, nadciśnienia, czy infekcji układu moczowego, zawsze należy robić to po konsultacji i pod kontrolą lekarza.

7 polskich ziół na różne zdrowotne dolegliwości

Najpopularniejsze zioła moczopędne

Gama ziół o działaniu moczopędnym jest naprawdę szeroka. Poniżej znajdziesz kilka przykładów ziół (i 2 produktów) o takim działaniu, które możesz dołączyć do swojej ziołowej apteczki. Więcej informacji na temat właściwości każdego z nich znajdziesz po kliknięciu w odpowiadający mu link.

1. Pokrzywa

Napar z pokrzywy to chyba jeden z najbardziej znanych naturalnych środków o działaniu moczopędnym. Niewiele osób jednak wie, że równie korzystne działanie dla zdrowia ma... sok z pokrzywy! Oprócz regulowania pracy nerek i układu pokarmowego, sok pokrzywowy dodaje energii i poprawia samopoczucie. Z pokrzywy możesz zrobić też orzeźwiające smoothie, dodać liście do sałatki lub zaparzyć jak herbatę.

2. Skrzyp polny

Niepozorny i pospolity skrzyp polny ma szereg właściwości prozdrowotnych, w tym właśnie pobudzanie wydzielania moczu. Pomaga w zwalczaniu obrzęków i opuchlizny, w kamicy nerkowej i infekcji dróg moczowych. Doskonale wpływa też na poprawę kondycji włosów, skóry i paznokci. W zależności od potrzeb skrzyp możesz zaparzyć, zrobić z niego nalewkę lub rozetrzeć na papkę i zrobić okład.

3. Mniszek lekarski

Mniszek lekarski, czyli popularny mlecz, to jeden z najbardziej uniwersalnych ziół leczniczych. Stosuje się go w leczeniu chorób wątroby, nerek, pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony a nawet w stanach zapalnych dróg oddechowych! Listki mniszka lekarskiego możesz dodać do sałatki, pesto, zrobić z nich smoothie a korzenie, po wysuszeniu i zmieleniu stosować jako zamiennik... kawy!

4. Czarny bez

Najcenniejsze właściwości zdrowotne mają kwiaty czarnego bzu. Sporządzone z nich preparaty mają działanie przeciwzapalne, moczopędne, zwalczające wolne rodniki i wspomagające odchudzanie. Dlatego sproszkowane kwiaty czarnego bzu wykorzystuje się w ziołowych mieszankach naparów. Surowe owoce czarnego bzu są trujące, jednak po potraktowaniu ich wysoką temperaturą toksyny ulegają zniszczeniu. To właśnie z nich robi się sok z czarnego bzu - leczniczy i prozdrowotny dodatek do wielu potraw.

5. Żurawina

Owoce żurawiny to skarbnica witaminy C, żelaza i poliantocyjanidów, jednych z najsilniejszych antyoksydantów. To właśnie im żurawina zawdzięcza swoje właściwości: zmniejszanie ryzyka chorób serca, wrzodów żołądka, infekcji pęcherza czy próchnicy zębów. Ponieważ żurawina zachowuje swoje właściwości podczas obróbki termicznej, można jeść i pić ją prawie w każdej postaci: na surowo, w przetworach, sokach, herbatkach ziołowych czy tabletkach.

6. Pietruszka

Popularna, zwyczajna pietruszka, dzięki swoim właściwościom moczopędnym, bakteriobójczym i napotnym, to kolejny cenny środek leczniczy medycyny naturalnej. Następnym razem, zamiast dodawać ją do zupy, warto skusić się na sok z natki pietruszki. To prawdziwa kopalnia witaminy C. Trzeba jednak pamiętać, że olejek z nasion pietruszki ma niestety działanie poronne, dlatego picie naparu z pietruszki jest bezwzględnie przeciwwskazane dla kobiet w ciąży.

7. Lubczyk

Lubczyk ma działanie moczopędne, rozkurczowe, wiatropędne i wykrztuśne. Pomaga w walce z dolegliwościami gastrycznymi, wspiera pracę wątroby i łagodzi bóle menstruacyjne. W zależności od potrzeby, możesz zrobić z niego odwar (wyciąg z zagotowanych pod przykryciem ziół) lub napar (to po prostu herbatka ziołowa.

Reklama

7 popularnych superziół, które nie mają prawie żadnych działań niepożądanych!