Niemal każda z nas potrzebuje dobrego sposobu, by szybko wrócić do formy. W łagodzeniu dolegliwości doskonale zaś sprawdzają się zioła. Oto ściągawka, dzięki której będziesz wiedziała, po które sięgać i jak je stosować, by kuracja podziałała.

PMS

Czyli Zespół Napięcia Przedmiesiączkowego objawia się m.in. bólami piersi, krzyża, pleców i głowy, rozdrażnieniem, obrzękami i wzrostem wagi ciała.

Przepisy dla ciebie:

► Na kilka dni przed miesiączką zacznij pić napar z niepokalanka mnisiego (2 razy dziennie po 1/2 szklanki). Ziółko to reguluje gospodarkę hormonalną i łagodzi bóle piersi.

► By zmniejszyć masę ciała i obrzęki, pij codziennie po szklance naparu z kwiatów czarnego bzu, skrzypu i liści brzozy (zioła wymieszaj w równych proporcjach).

► Wieczorami zaparzaj sobie melisę – ułatwia zasypianie i koi nerwy.

NASZA RADA: Używaj mniej soli. Zawarty w niej sód zatrzymuje wodę – stąd obrzęki i wzrost wagi. Pij dużo niegazowanej wody (oczyszcza organizm) i jedz lekkostrawne dania (podczas PMS możesz mieć kłopoty żołądkowe).

Bolesny okres

Ulgę przyniosą ci zioła łagodzące skurcze macicy (to one sprawiają, że odczuwasz boleści).

Przepisy dla ciebie:

► Na 2 dni przed miesiączką, a także w jej trakcie popijaj napar (2–3 szklanki dziennie) z dziurawca, rumianku, kaliny koralowej czy dzięgielu chińskiego.

► Możesz też przygotować napar z mieszanki ziół o działaniu przeciwskurczowym (dawkowanie takie jak wyżej). Odmierz po czubatej łyżeczce korzenia tataraku i liścia pokrzywy oraz po płaskiej łyżeczce rdestu, nawłoci, liścia babki lancetowatej i ziela świętojańskiego (składników wystarczy ci na 6 szklanek napoju).

NASZA RADA: Jeśli bóle są wyjątkowo silne i występują już przed miesiączką, idź do ginekologa. Być może to objaw endometriozy, stanu zapalnego albo kłopotów hormonalnych.

Uderzenia gorąca

To objawy typowe dla menopauzy, podobnie jak nocne poty i huśtawki nastroju. Mimo że przekwitanie jest naturalnym procesem, nie musisz znosić towarzyszących mu dolegliwości.

Przepisy dla ciebie:

► By wygrać z uderzeniami gorąca i potami, pij przez 3–4 tygodnie po szklance naparu z szałwii.

► Jeśli odczuwasz nieuzasadniony niepokój albo masz słabe nerwy, popijaj napar przygotowany z równych porcji owoców głogu, korzenia kozłka lekarskiego, zmielonych szyszek chmielu oraz męczennicy cielistej.

NASZA RADA: Zastanów się nad stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej czy dostępnych bez recepty leków z fitoestrogenami z soi lub pluskwicy lekarskiej (np. Naturapia Menopauza, Soyfem czy Menofem).

Zapalenie pęcherza

Objawia się uczuciem parcia na pęcherz, przy czym oddajesz jedynie małe ilości moczu. Może ci wtedy dokuczać piekący lub kłujący ból w cewce moczowej. Czasami infekcji towarzyszy gorączka i złe samopoczucie.

Przepisy dla ciebie:

► W wypłukaniu bakterii pomogą zioła o właściwościach moczopędnych. Pij (2 razy dziennie po 1/2 szklanki) napary ze skrzypu polnego, pokrzywy zwyczajnej, liści brzozy lub kwiatów mniszka lekarskiego.

► Twoim sprzymierzeńcem jest żurawina. Zawarte w niej substancje (taniny) utrudniają przywieranie bakterii do błon śluzowych dróg moczowych. W ramach kuracji jadaj owoce żurawiny (ok. 10 dag dziennie) lub pij niesłodzone soki (po 2 szklanki dziennie). Żurawinową kurację możesz też stosować profilaktycznie – wystarczy połowa leczniczej dawki.

NASZA RADA: Jeżeli infekcja nie ustępuje po paru dniach, często nawraca, odczuwasz silny ból albo zauważysz krew w moczu, koniecznie idź do lekarza!

Kłopoty z laktacją

Wiele świeżo upieczonych mam martwi się, że ma za mało pokarmu. Jeśli obawy te są uzasadnione, warto stosować zioła wzmagające produkcję mleka.

Przepisy dla ciebie:

► Pij 2 razy dziennie po 1/2 szklanki naparu z kopru włoskiego, możesz do niego dodać odrobinę anyżku lub nasion czarnuszki siewnej.

NASZA RADA: Jeśli masz wątpliwości dotyczące karmienia piersią, poszukaj fachowej rady w poradni laktacyjnej. Adres najbliższej placówki znajdziesz na stronie www.mlekomamy.pl.

Trądzik

Borykają się z nim nie tylko nastolatki, ale (i to coraz częściej) także kobiety po trzydziestce.

Przepisy dla ciebie:

► W oczyszczeniu organizmu z toksyn i poprawieniu przemiany materii pomoże ci napar z bratka polnego – pij go 2 razy dziennie po szklance.

► Pomocniczo warto też stosować napary z kłącza perzu, liści mniszka lekarskiego czy babki lancetowatej (do wyboru, po szklance dziennie).

NASZA RADA: Po 3 tygodniach stosowania kuracji cera powinna wyraźnie się poprawić, jeśli tak się nie dzieje – idź do dermatologa.

Poznaj działanie ziół:

- szałwia - obniża poziom cukru we krwi, łagodzi stany zapalne, ma właściwości antydepresyjne i witalizujące;

- pokrzywa - reguluje pracę gruczołów dokrewnych, poprawia przemianę materii, działa moczopędnie;

- anyż - działa rozkurczowo, poprawia trawienie i przyswajanie składników odżywczych;

- żurawina - zbija poziom złego cholesterolu, dostarcza witaminy C, ma właściwości antybakteryjne;

- bratek polny - usprawnia przemianę materii, działa moczopędnie, pomaga oczyścić organizm z toksyn;

- brzoza - działa moczopędnie, przeciwreumatycznie, napotnie i odtruwająco. Poprawia też przemianę materii.