Aby układ krwionośny prawidłowo funkcjonował, jego elementy, czyli m.in. żyły i tętnice, muszą być sprawne. W przeciwnym wypadku pojawiają się kłopoty. Na szczęście są naturalne sposoby zapobiegania kłopotom i wzmocnienia układu krążenia.



Jak zaradzić problemom

Wykorzystaj moc roślin

- Kąpiele ziołowe dla nóg. Wzmacniają żyły i zapobiegają powstawaniu żylaków. 8 łyżek ziół (kwiatów kasztanowca, arniki, nagietka lub skrzypu polnego) zalej 4 l wrzątku. Parz 10 minut. Wlej do miski, dolej chłodnej wody. Naparu powinno być tyle, by sięgał do połowy łydek. Trzymaj nogi w kąpieli 15–20 minut. Następnie osusz je starannie i wmasuj w łydki żel z wyciągami roślinnymi i zmikronizowaną diosminą, które wzmacniają żyły.

- Napary dla serca. Działają przeciwmiażdżycowo, obniżają poziom cholesterolu i ciśnienie. Dwie łyżeczki suszonych kwiatów i owoców głogu zalej szklanką gorącej (ok. 80 st. C) wody. Zaparzaj pod przykryciem ok. 10 minut. Przecedź. Pij dwa razy dziennie. Takie samo działanie mają preparaty zawierające wyciąg z jemioły, serdecznika pospolitego, miłorzębu japońskiego i czosnku.