Zioła na lepsze trawienie (galeria)

Mięta pieprzowa bardzo często wykorzystywana jest do produkcji słodyczy lub jako dodatek do gum do żucia, past do zębów oraz jako przyprawa do wielu dań. Nie należy jednak zapominać, że krople miętowe lub kubek naparu z mięty skutecznie zwalcza nieżyt żołądka, niestrawność, wzdęcia oraz pojawiający się przy tych dolegliwościach ból./fot. Fotolia

