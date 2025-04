Zioła na pamięć i koncentrację (galeria)

Wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng) polecany jest w stanach zmęczenia i przy problemach z koncentracją. Przede wszystkim dlatego, że poprawia on sprawność intelektualną. Dzięki zawartym w nim ginsenozydom zwiększa się zdolność hemoglobiny do przyłączania tlenu, na skutek czego narządy są lepiej zaopatrywane w tlen, co z kolei powoduje, że wzrasta ilość energii i zdolność organizmu do wysiłku fizycznego i umysłowego. Aby żeń-szeń mógł wykazać swoje dobroczynne działanie, powinien być zażywany regularnie, jednak kurację (trwającą maksymalnie 2 miesiące) można powtórzyć jedynie dwa razy w roku./fot. Fotolia

