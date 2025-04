Jeśli nie traktujemy wątroby należycie (np. pijemy alkohol, jemy tłuste potrawy, zażywamy leki – zwłaszcza przeciwbólowe – bez potrzeby), narząd ten powiększa się, rozciąga torebkę, która go otacza, uciskając sąsiadujące z nią narządy. A my czujemy gniecenie w boku. Aby go uniknąć, warto sięgnąć po zioła.

Reklama

Napar wspomagający:

Wymieszaj po łyżce suszonego ziela piołunu, dziurawca i ostropestu. Łyżeczkę mieszanki zalej szklanką wrzącej wody. Zaparzaj pod przykryciem przez 10 minut.

Reklama

Pij trzy razy dziennie lub w razie potrzeby, np. gdy czujesz, że zjadłaś za dużo.