W czasie świątecznych przyjęć pozwalamy sobie naprawdę na dużo. To w końcu jedyny taki czas w roku... Niestety na efekty nie trzeba długo czekać – bóle brzucha, wzdęcia, zgaga to codzienność w czasie Bożego Narodzenia. A wcale nie musi tak być! Podpowiadamy, które zioła na trawienie pozwolą twojemu żołądkowi szybciej wrócić do formy. A może uda ci się w ogóle uniknąć takich kłopotów? To możliwe, jeśli zastosujesz poniższe rady:

Reklama

Staraj się spędzać czas przy stole raczej na rozmowie niż na jedzeniu.

Pamiętaj, że nie musisz spróbować wszystkich potraw na raz.

Nie nakładaj sobie bardzo dużych porcji na talerz.

Deseru nie jedz bezpośrednio po obiedzie, odczekaj trochę, daj organizmowi czas na trawienie.

Po spożyciu posiłku wstań od stołu – unikniesz przegryzania.

Zmobilizuj rodzinę do wspólnego spaceru przynajmniej raz dziennie

Dla przejedzonych

Żeby przeszło ci uczucie ciężkości w brzuchu, trzeba przyspieszyć trawienie. Pomogą ci w tym zioła. Sięgnij więc po:

Napar z majeranku – 3 łyżeczki majeranku zalej szklanką wrzątku. Parz pod przykryciem 15 minut.

– 3 łyżeczki majeranku zalej szklanką wrzątku. Parz pod przykryciem 15 minut. Napar z kminku – łyżeczkę nasion popij szklanką ciepłej wody.

– łyżeczkę nasion popij szklanką ciepłej wody. Napar z dziurawca – łyżeczkę suszu zalej szklanką wrzątku.

– łyżeczkę suszu zalej szklanką wrzątku. Ziołową miksturę – wymieszaj po łyżeczce suszonego ziela melisy lekarskiej, mięty pieprzowej i dziurawca. Zalej szklanką wrzątku. Parz 10 min.



Na mdłości

To jeden najbardziej przykrych objawów niestrawności. W tym przypadku skuteczne będą m.in:

Napar z imbiru – cienki plasterek kłącza zalej filiżanką wrzątku. Pij małymi łyczkami.

– cienki plasterek kłącza zalej filiżanką wrzątku. Pij małymi łyczkami. Krople miętowe – dodaj 10 kropelek do herbaty lub nalej na pół łyżeczki cukru.

– dodaj 10 kropelek do herbaty lub nalej na pół łyżeczki cukru. Woda z octem winnym i miodem – do szklanki ciepłej (nie gorącej!) wody dodaj po łyżeczce octu winnego (najlepiej jabłkowego) i miodu. Wąchanie aromatu cytryny lub octu winnego – to pomaga wielu osobom.



Na zgagę

Piecze cię w przełyku? To się zdarza, gdy przesadzimy z tłustym lub bardzo słodkim jedzeniem. Oto jak zmniejszyć te objawy:

Napar z babki lancetowatej – łyżkę suszu zalej szklanką wrzątku. Przed wypiciem przecedź.

– łyżkę suszu zalej szklanką wrzątku. Przed wypiciem przecedź. Sok warzywny - soki z marchwi, buraka, rzodkwi i ogórka (mają zasadowy odczyn). Pół szklanki takiego napoju też powinno ci pomóc.

- soki z marchwi, buraka, rzodkwi i ogórka (mają zasadowy odczyn). Pół szklanki takiego napoju też powinno ci pomóc. Lecznicza mieszanka – połącz po łyżeczce prawoślazu lekarskiego i rdestu wielokwiatowego. Zalej szklanką wrzątku. Parz pod przykryciem 10 min. Odcedź. Pij chłodny napój małymi łyczkami.



Na wzdęcie

Czujesz, że za chwilę eksplodujesz.... Aby szybko pozbyć się tego problemu, sięgnij po:

Napar z kopru włoskiego – 2 łyżeczki zmiażdżonych nasion kopru zalej szklanką wrzątku. Parz 10 min. Wypij małymi łyczkami.

– 2 łyżeczki zmiażdżonych nasion kopru zalej szklanką wrzątku. Parz 10 min. Wypij małymi łyczkami. Leczniczą miksturę – wymieszaj 4 łyżeczki mięty, 3 łyżeczki anyżku, po 2 łyżeczki kminku i rumianku. Odmierz 2 łyżeczki mieszanki. Zalej filiżanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut.

– wymieszaj 4 łyżeczki mięty, 3 łyżeczki anyżku, po 2 łyżeczki kminku i rumianku. Odmierz 2 łyżeczki mieszanki. Zalej filiżanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. Napar z szałwii – łyżeczkę suszu zalej szklanką wrzątku. Parz pod przykryciem 5 minut.



Na ból brzucha

Żeby przeszedł, trzeba przyspieszyć wydzielanie soków trawiennych i zadziałać rozkurczowo na mięśnie żołądka i jelit:

Ziołowa mieszanka – wymieszaj po łyżeczce melisy lekarskiej, rumianku i mięty pieprzowej. Odmierz łyżeczkę mieszanki. Zalej ją szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. Gdy napar będzie letni, popijaj go małymi porcjami. W sumie w ciągu dnia wypij 2–3 szklanki.

– wymieszaj po łyżeczce melisy lekarskiej, rumianku i mięty pieprzowej. Odmierz łyżeczkę mieszanki. Zalej ją szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. Gdy napar będzie letni, popijaj go małymi porcjami. W sumie w ciągu dnia wypij 2–3 szklanki. Napar z rozmarynu - pół łyżeczki ziela zalej filiżanką wrzątku. Parz pod przykryciem 3 minuty. Pij ciepłe małymi łyczkami.



Na zaparcie

Przede wszystkim pij jak najwięcej wody mineralnej. Idź też koniecznie na spacer. Jeśli to nie pomoże, sięgnij po:

Reklama