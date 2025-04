Często trudno się powstrzymać przed wzięciem dokładki czy zjedzeniem czegoś smakowitego, ale niezbyt zdrowego. Efekt? Niestrawność. Czasem też, nawet normalnie jedząc, cierpimy na kłopoty żołądkowe, np. z powodu nerwów. Oto ziołowe mikstury, dzięki którym twój układ pokarmowy szybciej wróci do formy.

Reklama

Dla przejedzonych

Wymieszaj po łyżeczce suszonego ziela melisy lekarskiej, mięty pieprzowej i dziurawca. Zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na kwadrans. Przecedź. Popijaj po pół szklanki, 3–4 razy w ciągu dnia. A jeśli masz skłonność do niestrawności – regularnie, na pół godziny przed jedzeniem, przez 3–4 tygodnie. Napar taki wzmaga wytwarzanie soków trawiennych, dezynfekuje przewód pokarmowy, łagodzi skurcze jelit i zmniejsza produkcję gazów.

Na wzdęcia

Pomaga działająca rozkurczowo i wiatropędnie ziołowa mieszanka przygotowana z 4 łyżeczek mięty, 3 łyżeczek anyżku, nasion kopru

i kminku oraz 2 łyżeczek koszyczka rumianku. Odmierz 2 łyżeczki mieszanki. Zalej filiżanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. Pij taką porcję 3–5 razy dziennie, aż do ustąpienia objawów.

Reklama

Na bóle brzucha

Pomoże napar przygotowany z łyżeczki melisy lekarskiej, koszyczka rumianku i mięty pieprzowej. Zalej zioła szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. Gdy napar będzie letni, popijaj go małymi porcjami. W sumie w ciągu dnia wypij 2–3 szklanki. Taka herbatka działa rozkurczowo na mięśnie żołądka i jelit. Ma też lekkie właściwości uspokajające. Twoje dolegliwości mogą wynikać nie tyle z przejedzenia, co ze stresu. W takim razie możesz również się wspomóc odwarem, który poprawia trawienie i koi nerwy.

W tym celu zmieszaj łyżkę szyszek chmielu z łyżeczką kozłka lekarskiego (waleriany). Zalej zioła szklanką chłodnej wody i trzymając na małym ogniu, doprowadź do wrzenia. Przykryj i odstaw na 5 minut. Przecedź. Pij 2–3 razy dziennie po filiżance naparu. Kurację prowadź aż do ustąpienia dolegliwości, a potem profilaktycznie, w dniach, w których spodziewasz się stresujących zdarzeń.