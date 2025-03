Aby ułatwić trzustce regenerację należy zrezygnować z picia alkoholu i przestrzegać zdrowej diety. Czasami konieczne jest przyjmowanie leków przepisanych przez specjalistę, jeśli nasza trzustka nie pracuje prawidłowo. Dodatkowym wsparciem będą zioła na trzustkę, których skuteczność została potwierdzona w badaniach.

Spis treści:

Do chorób trzustki przyczyniają się uwarunkowania genetyczne oraz niezdrowy styl życia, w tym nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie niektórych leków i niezdrowa, wysokotłuszczowa dieta. Do możliwych przyczyn należą też: choroby dróg żółciowych, infekcje wirusowe, niektóre choroby przewlekłe (np. cukrzyca, mukowiscydoza), urazy brzucha i zaburzenia lipidowe. Zatem na niektóre z nich mamy wpływ, a na inne nie, możemy też chronić trzustkę przed uszkodzeniem, a stosowanie ziół to jedna z metod.

Najczęstsze choroby trzustki to:

Choroby trzustki manifestują się bólem nadbrzusza (często promieniującym do kręgosłupa) oraz dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, jak wzdęcia, nudności, wymioty, biegunki i nasilone pragnienie. Nierzadko pojawiają się objawy na skórze przy chorej trzustce, które mogą pojawić jako pierwsze symptomy.

Ból trzustki może sygnalizować różne problemy z tym narządem: od mniej groźnych, jak np. torbiel, po bardzo poważne, jak rak trzustki. Dlatego gdy często nam dokucza taki objaw, powinniśmy udać się do lekarza. Doraźnie możemy pomóc sobie naturalną bronią. Zioła na trzustkę są dostępne w formie herbat i naparów, a także suplementów.

Polecane zioła na ból trzustki to głównie:

W przypadku chorób trzustki zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Zioła mogą być dodatkowym wsparciem, ale nie zastąpią fachowej opieki medycznej.

Trzeba podkreślić, że zapalenie trzustki powinno być leczone w szpitalu, a zioła mogą być tylko dodatkowym wsparciem, o ile lekarz tego nie wykluczy. Zapalenie trzustki to proces zapalny o ostrym lub przewlekłym przebiegu.

Ostre zapalenie trzustki jest groźnym stanem, w którym dochodzi do działania enzymów trawiennych wewnątrz narządu (samotrawienia trzustki), zapalenia, obrzęku, a czasami nawet martwicy tkanek. Konieczna jest hospitalizacja, a zioła mogą być zastosowane dopiero w fazach zdrowienia. Wtedy za zgodą lekarza można przyjmować czarną herbatę oraz rumianek, które mają działanie przeciwzapalne i rozkurczowe.

Zioła są polecane przede wszystkim w przypadku przewlekłego zapalenia trzustki. Jest to powolny i długi proces zapalny, który może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia narządu. Na objawy warto stosować zioła o działaniu rozkurczowym, przeciwzapalnym, poprawiającym trawienie, żółciopędne. Po konsultacji z lekarzem można pić napary z takich roślin jak:

Warto też zapoznać się z ewentualnymi przeciwwskazaniami. Szczególnie dotyczy to glistnika jaskółcze ziele, którego nie powinny przyjmować kobiety w ciąży, w trakcie karmienia piersią, osoby z kamicą żółciową, chorobami wątroby, chorobą wrzodową oraz jaskrą.

Na dolegliwości związane z zapaleniem trzustki niektórzy polecają zioła szwedzkie. Jest to mieszanka przeznaczona do przygotowania nalewki, którą po rozcieńczeniu spożywa się w ilości 1 łyżeczki 3 razy dziennie przed posiłkiem. Koniecznie trzeba się skonsultować z lekarzem przed jej zastosowaniem, zwłaszcza gdy choroba trzustki jest związany z nadużywaniem alkoholu.

W soku wydzielanym przez trzustkę znajdują się enzymy, które są potrzebne do prawidłowego trawienia pokarmów i przyswajania składników odżywczych. Oprócz stosowania leków zawierających enzymy trzustkowe można wykorzystać preparaty na bazie enzymów roślinnych, które ułatwiają trawienie białek. Zalicza się do nich bromelinę (pochodzącą z ananasa) oraz papainę (pozyskiwaną z niedojrzałych owoców papai). Takie naturalne wspomagacze można dostać w aptekach. Dostępne są też złożone preparaty zawierające enzymy trzustkowe i enzymy roślinne.

Aby wspierać funkcje wydzielnicze trzustki, sięgnij po gotowe leki lub napary ziołowe zawierające:

Przede wszystkim warto pamiętać o zapobieganiu niewydolności tego gruczołu. Główne przyczyny niewydolności trzustki to przewlekłe stany zapalne, nowotwór oraz mukowiscydoza.

Naukowcy zbadali wiele przypraw pod kątem ich wpływu na pracę trzustki. Jak się okazuje, nie brakuje wśród nich takich, które pobudzają narząd do działania i zwiększają aktywność enzymów trzustkowych, w tym lipazy, amylazy oraz trypsyny.

Jeżeli chcesz pobudzić trzustkę do pracy i poprawić funkcjonowanie układu trawiennego, wzbogacaj smak potraw o takie przyprawy jak:

Pracę trzustki wspierają preparaty zawierające piperynę (zawarta w pieprzu czarnym). Warto łączyć ją w posiłkach z kurkumą, bo zwiększa jej biodostępność. Piperyna wpływa na enzymy trawienne trzustki, dzięki czemu poprawia przemianę materii, a także przyswajanie pokarmów. Podobne działanie ma kapsaicyna, która znajduje się w papryczkach chili.

Podejrzewasz problem z trzustką? Zgłoś się do lekarza:

Niektóre schorzenia trzustki są bardzo poważne i mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia tego narządu. Dlatego gdy cokolwiek cię zaniepokoi, zamiast polegać wyłącznie na domowym leczeniu, poradź się specjalisty.