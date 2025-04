Najlepszym środkiem na wiosenne osłabienie są rośliny adaptogenne, które poprawiają kondycję całego organizmu i dodają energii.

Należą do nic m.in. żeń-szeń, eleuterokok kolczasty i szczodrak krokoszowy. W aptekach jest wiele preparatów, które mają je w swoim składzie, najpopularniejsze to: Bodymax, Panaxan, Ginsenol. Działają dośc wolno, ale przyjmowane systematyczne po 2-3 tygodniach powinny znacząco poprawić samopoczucie fizyczne i psychiczne. Trzeba jednak pamiętać, że nie nadają się dla dzieci.

Na przełomie zimy i wiosny zazwyczaj dają o sobie również znać niedobory witamin. Ich skutkiem jest zwiększona podatność na infekcje. Dlatego warto teraz pić napary i soki z owoców bogatych w witaminę C - aronii i dzikiej róży (zamiast zwykłej herbaty). Odporność wzmacniają również preparaty z jeżówki (echinacei), aloesu drzewiastego i niektórych innych aloesów: Echinacea Ratiopharm, Echinerba, Immunofort, Immunal, Succus Echinaseae, Biostymina, Bioaron C (syrop dla dzieci), Aloe Vera.

