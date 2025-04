Najskuteczniejsze zioła na zaparcia. 5 ziół o udowodnionej skuteczności

Senes, kruszyna, rzewień, babka płesznik i siemię lniane to pięć najlepszych ziół, które pomagają na uporczywe zaparcia. Ich skuteczność porównuje się do leków, ale podobnie jak one wiążą się z pewnymi skutkami ubocznymi. Jakimi? Jak je przygotować i spożywać, by pomogły?