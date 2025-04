Spis treści:

Zioła szwedzkie to mieszanka 11 ziół, która słynie z wielu właściwości leczniczych. Recepturę szwedzkich ziół miał według przekazów opracować lekarz Claus Samst, który dożył 104 lat. Kompozycja jest doskonale znana wszystkim wielbicielom medycyny naturalnej i ziołolecznictwa. Skład mieszanki i jej stosowanie są niezmienne od lat, a nalewkę z ziół szwedzkich można przygotować samodzielnie w domu.

Dzięki swoim właściwościom, zioła szwedzkie znajdą zastosowanie w każdym domu. Według starego rękopisu austriackiej zielarki Marii Treben, propagatorki ziołolecznictwa, można je podawać w przypadku wielu powszechnych dolegliwości. Warto je mieć w domowej apteczce.

Zioła szwedzkie mają zastosowanie w wielu dolegliwościach i chorobach:

bólu głowy i migrenie,

gdy dopada nas melancholia, jesienna chandra, brak apetytu, bezsenność, ogólne osłabienie lub gdy walczymy z depresją,

przy gorączce, infekcjach, zapaleniu gardła, zapaleniu migdałków, bólach zębów, bólu i szumach w uszach,

przy różnego rodzaju dolegliwościach skórnych, wysypkach, trądziku,

wzdęciach, zaparciach, kolkach, problemach żołądkowo-jelitowych,

wspomagająco w leczeniu ospy wietrznej,

przy obrzękach, różnego rodzaju ranach, bliznach, zapaleniu piersi, odmrożeniach, hemoroidach, odciskach, wrzodach, guzach, pęcherzach,

robaczycy u dzieci i dorosłych (szczególnie w przypadku tasiemczycy),

wspomagająco przy leczeniu nowotworów.

Właściwości lecznicze ziół szwedzkich wynikają ze złożonego składu mieszanki, do której należą rośliny różnorodne o odmiennych zaletach. Niektóre z nich działają na siebie synergicznie, dzięki czemu mają jeszcze silniejsze właściwości razem niż osobno.

Aloes działa nawilżająco i przeciwzapalnie. Manna ma właściwości żółciopędne i również przeciwzapalne. Arcydzięgiel zapobiega problemom układu pokarmowego (wzdęciom, zaparciom i zgadze), a także ma działanie uspokajające. Wyciszająco działa także driakiew, a do tego poprawia odporność organizmu, zwalcza zarazki i gorączkę. Właściwości rozkurczowe i odkażające zioła szwedzkie zawdzięczają dodatkowi korzenia rabarbaru. Senes zawarty w mieszance to roślina znana z tego, że wspiera pracę jelit i działa przeczyszczająco, jest więc stosowana m.in. na odchudzanie. Kamfora z kolei zapobiega rozwojowi stanów zapalnych, rozgrzewa i znieczula. Zawarta w ziołach szwedzkich kurkuma jest przede wszystkim rośliną żółciopędną, rozkurczającą, wspomagającą układ trawienny, ma także właściwości antynowotworowe. Korzeń dziewięćsił działa moczopędnie, napotnie i przeciwgorączkowo. Przeciwbólowe działanie ziół szwedzkich to zasługa mirry. Zaś szafran uspakaja, poprawia nastrój i chroni przed depresją.

Zioła szwedzkie to staranna, sprawdzona i znana od pokoleń mieszanka, na którą składają się:

aloes (10 g),

manna (10 g),

arcydzięgiel (10 g),

kamfora (10 g),

senes (10 g),

korzeń rabarbaru (10 g),

kurkuma (10 g),

driakiew (10 g)

mirra (5 g),

dziewięćsił (5 g),

szafran (0,2 g).

Kompozycję ziół szwedzkich można stosować dwojako: w postaci nalewki lub okładów. Gotowe nalewki z ziół szwedzkich są dostępne w aptece, lecz możemy również zaopatrzyć się jedynie w susz, z którego następnie sami przygotujemy nalewkę.

Aby to zrobić, należy mieszankę ziołową zalać nie więcej niż dwoma litrami 38%-40% alkoholu (najlepiej 1,5 litra). Następnie odstawić w miejsce o temperaturze pokojowej na dwa tygodnie.

Po 14 dniach nalewkę z ziół szwedzkich przecedzamy, przelewamy do ciemnej butelki i odstawiamy w chłodne miejsce.

Ważne! Nalewkę należy pić po rozcieńczeniu wodą.

Nalewkę z ziół szwedzkich można stosować na dwa sposoby: doustnie lub w postaci okładów.

Profilaktycznie – po jednej łyżeczce rano i wieczorem.

– po jednej łyżeczce rano i wieczorem. Leczniczo – trzy łyżeczki dziennie. Jeśli zmagamy się z poważniejszą chorobą, nawet 2-3 łyżki stołowe dziennie.

Okłady z nalewki z ziół szwedzkich

Przed wykonaniem okładu chore miejsce należy posmarować tłustą maścią, kremem lub olejem. Następnie ligninę lub gazę zwilżoną nalewką przyłożyć w chore miejsce, owinąć bandażem i pozostawić na co najmniej 2 godziny, a nawet całą noc.

Uwaga! Zanim przystąpimy do wykonywania okładów z ziół szwedzkich, warto najpierw wykonać próbę alergiczną, by sprawdzić, czy nie jesteśmy uczuleni na któryś ze składników mieszanki. Jeśli wystąpi jakakolwiek reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie nalewki.

Istnieje kilka przeciwwskazań do stosowania ziół szwedzkich. Są to:

