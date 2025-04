Zioła szwedzkie to mieszkanka 11 składników. W jej skład wchodzą: szafran, aloes, manna, arcydzięgiel, senes, rabarbar, mirra, kurkuma, teriak, dziewięćsił i kamfora. Ta unikatowa kompozycja ziół to remedium na wiele powszechnych dolegliwości. Na co pomagają zioła szwedzkie?

Działanie ziół szwedzkich

Mieszankę można stosować profilaktycznie lub leczniczo w postaci naparu lub okładów. Zioła szwedzkie polecane są m.in. na wzdęcia, zaparcia, kolki, problemy żołądkowo-jelitowe czy migreny. A także w leczeniu przypadłości skórnych np. wysypkach czy trądziku.

Zioła szwedzkie - na co pomagają?

Ale to nie wszystko! Na co jeszcze można stosować zioła szwedzkie? Dowiedz się z materiału wideo!

