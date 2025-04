Spis treści:

Zioła tybetańskie to mieszanki ziół sporządzone na podstawie tradycyjnej receptury tybetańskiej. Dostępne są różne kombinacje roślin, zalecane w przypadku konkretnych problemów zdrowotnych (np. Padma-18, Aru 18, Kyura-6, Yungwa-4 i wiele innych).

W skład ziół tybetańskich wchodzą m.in.:

Mieszanka ziół stosowana w tradycyjnej medycynie Tybetu ma różnorodne właściwości w zależności od tego, na jakie choroby jest polecana. Zioła tybetańskie wykazują właściwości:

W zależności od składu zioła tybetańskie mogą być stosowane na różne problemy zdrowotne, np.:

W internecie dostępne są produkty określane jako zioła tybetańskie na odchudzanie. Są to krople, susz lub tabletki, które według sprzedawców przyspieszają metabolizm o 70% i pozwalają schudnąć średnio o 25-30 kg bez efektu jo-jo w ciągu 12 miesięcy. Likwidują też cellulit. Jedna z takich kuracji polega na wypijaniu szklanki naparu 3 razy dziennie przed każdym głównym posiłkiem.

Niestety na próżno szukać informacji o składzie tych mieszanek na odchudzanie, co jest przynajmniej podejrzane. Niektórzy sprzedawcy sami przyznają, że pojawiły się na rynku podróbki ich produktów. Zatem zakup ziół tybetańskich na odchudzanie powinien być poprzedzony dokładną analizą strony, producenta, pochodzenia itd.

Nie ma dowodów naukowych potwierdzających skuteczność ziół tybetańskich w redukcji masy ciała. Istnieją badania, które wskazują, że zioła tybetańskie mogą wspomagać leczenie cukrzycy, która często wiąże się z nadwagą. W jednej z prac wykazano, że dieta tybetańska zmniejsza masę ciała i BMI u pacjentów z chorobą wieńcową i zespołem metabolicznym po 6 miesiącach skuteczniej niż dieta zachodnia. Niektóre zioła stosowane w mieszankach tybetańskich faktycznie przyspieszają metabolizm i wspomagają pracę układu trawiennego, ale najpierw trzeba znać skład takiego produktu.

Zioła tybetańskie jako takie są oceniane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa. Niektóre mieszanki mogą poprawiać stan zdrowia. Przykładowo eksperyment, w którym osobom z zaburzeniami krążenia podawano lek Padma 28, pokazał, że jest to środek skuteczny i bezpieczny. Okazało się też, że może łagodzić objawy innych schorzeń, np. przewlekłych chorób zapalnych czy wirusowego zapalenia wątroby.

Zioła tybetańskie na odchudzanie nie zostały jednak przebadane. Preparaty należy kupować tylko w sprawdzonych punktach, jak apteki i sklepy medyczne, albo od pewnego producenta.

Zioła tybetańskie występują w różnych kombinacjach, dlatego nie ma uniwersalnych informacji dotyczących przeciwwskazań do ich stosowania. Niektóre zioła tybetańskie nie powinny być przyjmowane przez:

Ziołowych preparatów lepiej nie stosować jednocześnie z lekami, ponieważ mogą wchodzić z nimi w interakcje.

Należy zapoznać się każdorazowo z informacjami zawartymi w ulotce preparatu i przestrzegać zaleceń. W razie wątpliwości warto poradzić się lekarza lub farmaceuty.