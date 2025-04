Reklama

Niektóre rośliny lecznicze mają równie dużo witamin i składników mineralnych - wyciągi z takich ziół nie tylko leczą, ale także poprawiają wygląd skóry, włosów i paznokci.

Pokrzywa najchętniej rośnie na glebach zasobnych w sole mineralne, dlatego jej liście i korzenie magazynują duże ilości związków magnezu, wapnia, potasu, sodu oraz żelaza. Ponadto są one źródłem leczniczych flawonoidów, garbników oraz wielu witamin. Wyciąg z pokrzywy poprawia wygląd skóry i włosów, zapobiega także nadpobudliwości, problemom z koncentracją i snem. Można także przygotować w domu świeży sok z pokrzywy - szczególnie na wiosnę, kiedy listki są jeszcze młode i bardzo soczyste. Zebraną - najlepiej w rękawicach ogrodniczych pokrzywę, trzeba przemielić w maszynce do mięsa i przez gazę lub sitko odcisnąć sok. Smak poprawi dodatek soku z cytryny.

Skrzyp stał się ostatnio jedną z najpopularniejszych roślin leczniczo-kosmetycznych. Jest to zasługa zawartych w nim związków krzemu. Rozpuszczają się one w wodzie i dlatego są łatwo przyswajane przez nasz organizm. Wyciąg ze skrzypu pobudza odnowę naskórka oraz utrzymuje prawidłową elastyczność włosów i paznokci, a także zapobiega kruchości naczyń.



Acerola, jej owoce to najbogatsze naturalne źródło witaminy C. Zawiera także liczne mikroelementy oraz flawonoidy (naturalne antyoksydanty), które dodatkowo chronią witaminę C przed rozkładem oraz wzmacniają jej działanie. Wyciąg z aceroli poprawia odporność organizmu, a także wzmacnia ściany naczyń krwionośnych oraz zapobiega szybkiemu starzeniu się skóry.