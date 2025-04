Spis treści:

Leczenie i skuteczność terapii boreliozy zależą od stadium wykrycia choroby i jej zaawansowania. Im wcześniej rozpoznana infekcja, tym lepsze efekty. We wczesnym stadium boreliozy standardem leczenia jest antybiotykoterapia (doksycyklina, amoksycylina, aksetyl cefuroksymu) przez 14-28 dni.

Opóźnienie podania leków może powodować przejście choroby w postać przewlekłą oraz rozwój powikłań trudnych do wyleczenia, np. zmian neurologicznych. Późna borelioza może ujawnić się nawet po wielu latach od zakażenia pod postacią np. zapalenia stawów, problemów kardiologicznych czy neuroboreliozy.

Mówi się też o tzw. zespole poboreliozowym, który oznacza utrzymywanie się objawów (głównie zmęczenia, bólu mięśni i stawów) pomimo zakończonego leczenia. Utrzymujące się przez kilka miesięcy dolegliwości mogą wynikać z uszkodzenia mechanizmów immunologicznych przez bakterię Borellia. Inna teoria głowi, że bakterie w formie latentnej (uśpionej) bytują w organizmie i pod wpływem różnych zmian mogą się uaktywnić.

Leczenie boreliozy czasami przysparza trudności. Pomimo że antybiotyki w przypadku wielu osób działają efektywnie, nie oznacza to, że działają skutecznie na każdego chorego. Dlatego wiele osób poszukuje alternatywy, która będzie pomocna podczas leczenia boreliozy w sytuacji, gdy użycie antybiotyków okaże się nieskuteczne.

Protokół Buhnera to schemat postępowania przy boreliozie opracowany przez amerykańskiego zielarza Stephena Harroda Buhnera. Ta alternatywna koncepcja leczenia boreliozy polega na przyjmowaniu określonych ziół o działaniu przeciwzapalnym i bakteriobójczym w kierunku Borrelia burgdorferi — bakterii odpowiedzialnej za boreliozę.

Zioła polecane przez Buhnera mają m.in. obniżać lub wyeliminować obciążenie organizmu bakteriami Borrelia (również układu nerwowego i mózgu), podwyższać odporność w sposób, który umożliwia swoistą odpowiedź organizmu na zakażenie oraz redukować podstawowe objawy boreliozy, takie jak zapalenie stawów, problemy kardiologiczne, problemy skórne, zmęczenie umysłu czy ospałość.

Protokół Buhnera składa się ze schematu podstawowego i rozszerzonego. Autor proponuje wiele różnych gatunków ziół, które mają działać kompleksowo na organizm.

Do ziół protokołu Buhnera należą m.in.:

Według Stephena Buhnera osoba z przewlekłą boreliozą powinna po około jednym miesiącu zauważyć efekty terapii. Jednak na pełen rezultat trzeba poczekać 8-12 miesięcy, a nawet dłużej, jeśli objawy boreliozy były ciężkie.

Niestety nie ma naukowych dowodów na to, że protokół Buhnera jest skuteczną metodą leczenia boreliozy. Badania wykazały skuteczność niektórych ziół w eliminowaniu bakterii Borrelia burgdorferi. Obserwacje odbywały się jednak w warunkach laboratoryjnych (nie ma takich badań z udziałem ludzi). Trzeba też pamiętać, że w Europie borelioza jest wywoływana częściej przez krętki B. garinii i B. afzelii niż przez B. burgdorferi. Niemniej zioła mogą być skuteczne w walce z bakteriami wywołującymi boreliozę.

Wiele ziół ogranicza stany zapalne w organizmie, co pacjenci mogą odczuwać jako poprawę stanu zdrowia. Trzeba pamiętać, że zioła mogą wchodzić w groźne interakcje z innymi lekami i potęgować ich działanie, a przez to mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawienia, niedociśnienia czy hipoglikemii.

Zioła stosowane w protokole Buhnera mogą powodować reakcje alergiczne. Możliwe objawy to wysypka skórna. Mogą także powodować rozmaite skutki uboczne, a także wpływać na wyniki badań. Dlatego zawsze przed zastosowaniem terapii należy omówić to z lekarzem.

Boreliozę można poznać po objawach, a dodatkowo też wynikach badań w kierunku boreliozy.

Wczesnym objawem choroby jest rumień wędrujący, charakterystyczny odczyn przypominający tarczę strzelniczej. Szacuje się, że rumień wędrujący rozwija się u 30–80% zakażonych. Pozostałe osoby nie będą miały zmiany na skórze, a być może też żadnych innych symptomów.

Objawy przypominające grypę po ukąszeniu kleszcza również mogą wskazywać na zakażenie. To np. gorączka, bóle głowy czy stawów.

Rozpoznanie boreliozy w późnym stadium jest trudne. Infekcja może odpowiadać za szereg niepowiązanych ze sobą objawów, ponieważ atakuje różne układy i narządy. O późnej boreliozie mogą świadczyć takie objawy, jak:

Podstawowe badania na boreliozę to testy serologiczne, wykrywające specyficzne przeciwciała przeciwko krętkom Borrelia. Wstępnym badaniem przesiewowym jest test ELISA. Wynik dodatni lub wątpliwy musi być zweryfikowany drugim badaniem metodą Western blot. Niestety, testy na boreliozę nie są w 100% wiarygodne.