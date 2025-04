Wystarczy się rozejrzeć. Wśród otaczających cię roślin jest mnóstwo takich, które mają właściwości lecznicze. Znając je, możesz kurować się dosłownie wszędzie. Lekarstwa rosną bowiem w zasięgu ręki. Oto sposób na zastosowanie niektórych z nich.

Na stłuczenia i opuchliznę

► Liście babki lancetowatej, białej kapusty albo łopianu

Jak stosować: Zmiażdż liście, tak by puszczały sok. Obetnij twarde końce żyłki. Przyłóż na bolące miejsce, owiń lekko bandażem, tak by okład się nie zsuwał. Zmieniaj 2–3 razy dziennie. Kontynuuj kurację aż do ustąpienia objawów.

Warto wiedzieć: Okłady z babki, łopianu i kapusty mają działanie przeciwzapalne. Łagodzą bóle reumatyczne i przyspieszają gojenie owrzodzeń.

Sposób na kurzajki

► Czosnek albo glistnik jaskółcze ziele

Jak stosować: Zetrzyj lub zmiażdż ząbek czosnku. Przyłóż papkę na kurzajkę (najlepiej na noc). Zabieg taki powtarzaj przez dwa tygodnie. Jeśli przeprowadzasz kurację glistnikiem, zerwij jego świeże listki, zgnieć lekko, tak by puściły sok (mleczko). Smaruj nim codziennie kurzajki, aż do całkowitego zaniku brodawek.

Warto wiedzieć: Sok z czosnku i jaskółczego ziela działa niczym antybiotyk. Utrudnia namnażanie się bakterii, grzybów, a nawet wirusów.

Gdy pokąsają cię owady

► Natka pietruszki i liście paproci

Jak stosować: Rozgniecioną natką delikatnie pocieraj miejsce ukąszenia. Jeśli do użądlenia dojdzie w lesie, w ten sam sposób możesz wykorzystać liście paproci. Sok obydwu roślin łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i świąd spowodowane jadem owadów.

Warto wiedzieć: Liście paproci możesz stosować także przy reumatyzmie. Rób z nich okłady lub połóż pod prześcieradłem, na którym sypiasz.

Na bóle głowy i migreny

► Buk i złocień maruna

Jak stosować: Liście złocienia maruny wystarczy żuć – najlepiej po jednym dziennie (to zapobiegnie kolejnym atakom migreny). Świeżo zerwane liście bukowe przykładaj do głowy, najlepiej razem z zimnym kompresem (możesz np. włożyć je między warstwy gazy zwilżonej chłodną wodą).

Warto wiedzieć: Przebywanie w pobliżu buków poprawia nastrój.

Aby zdezynfekować ranę i zatamować krwawienie

► Krwawnik pospolity, bukwica zwyczajna, bodziszek cuchnący

Jak stosować: Przyłóż na otarcie lub krwawiącą rankę świeże, lekko zgniecione liście. Przyciśnij, trzymaj, póki krwawienie nie ustanie.

Warto wiedzieć: Takie ziołowe okłady pomagają także przy owrzodzeniach. Dezynfekują i przyspieszają regenerację skóry. W trakcie kuracji należy zmieniać okład trzy razy dziennie. Stosować aż do ustąpienia objawów.

