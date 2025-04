Żar leje się z nieba, za oknem 30°, w domu niewiele chłodniej. Odruchowo sięgamy do lodówki po zimną colę lub inny napój gazowany... Stop! Zamiast pić te naszpikowane cukrem i konserwantami płyny, przygotujmy orzeźwiające, mrożone herbatki. Można je przyrządzać z wielu ziół. Najpopularniejsze są te z czarnej i zielonej herbaty, z różnymi dodatkami. Najzdrowsza ze wszystkich jest jednak herbatka z hibiskusa.



Najlepszy wybór - hibiskus

Jest to popularna nazwa ketmii szczawiowej - pochodzącej z Indii rośliny, która należy do tej samej rodziny co nasza swojska malwa. Ketmia, czyli hibiskus, zawiera bardzo dużo dobroczynnych substancji, z których najważniejsze są antocyjanidy. Te niezwykle silne antyutleniacze usuwają z organizmu wolne rodniki, odpowiedzialne za zniszczenia w komórkach - mogą one prowadzić do rozwoju nowotworów i przyspieszają starzenie. Inne cenne związki to flawonoidy, które m.in. wzmacniają naczynia krwionośne i chronią przed chorobami serca.

Oprócz cennych właściwości hibiskus ma przyjemny kwaskowaty smak, który zawdzięcza zawartości kwasów owocowych (między innymi cytrynowego), oraz piękny rubinowy kolor. Dlatego stosuje się go do przyprawiania i barwienia niemal wszystkich herbat ziołowo-owocowych.

Napary robi się z całych kielichów ketmii (nieprawidłowo nazywanych kwiatami). Co ciekawe, w niektórych rejonach jada się również inne części tej rośliny - liście (surowe lub gotowane) i nasiona (prażone albo w postaci tłustego sosu).

Orzeźwiająca zielona herbata

Innym zdrowym napojem, łatwym do przygotowania w domu, jest mrożona herbata. Zwłaszcza odmiana zielona zawiera dużo przeciwutleniaczy. Japończycy pijący niemal wyłącznie zieloną herbatę rzadziej chorują na nowotwory niż Europejczycy czy Amerykanie. Wiele osób nie lubi smaku gorącej zielonej herbaty. Mrożona jednak smakuje zupełnie inaczej: z lodem i cytryną stanowi wyborny napój, który doskonale gasi pragnienie, a przy okazji chroni nasze zdrowie.

Dobrana para

Inna pyszna propozycja to połączenie mięty i melisy. Taka mieszanka jednocześnie chłodzi i uspokaja rozdrażnione upałem ciało. Warto ją pić po posiłkach. Zarówno mięta, jak i melisa wspomagają trawienie, pomagają pozbyć się uczucia ciężkości, np. po zbyt sutym obiedzie.

Jak je przygotować

Oto kilka przepisów na pyszne, orzeźwiające i zdrowe herbatki mrożone, które pomogą zapobiec chorobom.

Herbatka hibiskusowa zapobiega nowotworom i chorobom serca.

- Przygotowanie: 5 torebek herbatki hibiskusowej zalewamy 1 litrem wrzącej wody i zostawiamy na 15 minut pod przykryciem. Przecedzamy i wstawiamy do lodówki, by ostygła. Można posłodzić ją miodem, do smaku. Podajemy z lodem.

Zielona herbata z cytryną chroni przed wieloma rodzajami nowotworów, odmładza.

- Przygotowanie: 4 łyżeczki liści herbacianych zalewamy 1 litrem gorącej wody (o temperaturze 80 stopni) i zostawiamy na 10-15 minut. Przecedzamy i wstawiamy do lodówki. Przed podaniem dodajemy kilka plasterków cytryny ze skórką oraz kostki lodu. Można posłodzić miodem.

Herbatka miętowo-melisowa orzeźwia i ochładza. Jest doskonała na wieczór - ułatwia zaśnięcie.

- Przygotowanie: 2 torebki mięty i 2 torebki melisy zalewamy 1 litrem wrzątku i zostawiamy pod przykryciem na 15 minut. Usuwamy torebki i wstawiamy do lodówki. Przed podaniem dorzucamy lód i świeży listek mięty.

Katarzyna Gwiazda