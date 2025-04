Zawarte w roślinach przeciwwzdęciowe substancje aktywne (np. olejki eteryczne, garbniki):

- przyspieszają i ułatwiają trawienie – dzięki czemu pokarm nie zalega długo w układzie pokarmowym;

- hamują namnażanie bakterii gnilnych – a to one odpowiadają za intensywną produkcję gazów;

- łagodzą skurcze jelit – w efekcie ustępuje bolesność brzucha.



Jak sobie pomóc, gdy problem już się pojawi?

Najprostsze rozwiązanie to wypić wolno, małymi łyczkami lekko ciepły napar z dziurawca lub mięty – łyżeczkę ziół zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na kwadrans. Równie pomocne będzie dodanie do herbaty 1/2 łyżeczki świeżo utartego imbiru i łyżki soku z cytryny. Na przyszłość warto jednak przygotować sobie bardziej złożone i jeszcze skuteczniejsze mieszanki:

- Odmierz 4 łyżeczki mięty, po 3 łyżeczki anyżku, nasion kopru i kminku i 2 łyżeczki koszyczka rumianku. Wymieszaj składniki. Gdy zajdzie potrzeba, zalej 2 łyżeczki suszu filiżanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. W ciągu dnia wypij 3–5 takich porcji w kilkugodzinnych odstępach.

- Wymieszaj półtorej łyżeczki owocu kolendry, po łyżeczce owoców kminku i kopru włoskiego. W razie wzdęć zalej 2 łyżeczki ziół szklanką chłodnej wody. Doprowadź do wrzenia. Gdy odwar przestygnie, przecedź i wypij 2 razy po 1/2 szklanki (zachowując 2-godzinną przerwę).

Aby lepiej trawić w przyszłości…

Zioła stosuj nie tylko pod postacią naparów. Jeśli zaczniesz dodawać do potraw: kminek, tymianek, szałwię, koper i majeranek, masz duże szanse, że wzdęcia więcej się nie pojawią.