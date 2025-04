Kobietom w XXI wieku żyje się zdecydowanie lepiej niż przed wiekami. Mamy całą gamę prodktów do higieny intymnej i nowoczesne leki przeciwbólowe, które pomagają nam przetrwać comiesięczne dolegliwości. Ale okazuje się, że roślinne kuracje, które stosowały nasze prababcie wcale nie odchodzą do lamusa. Nowoczesna fitoterapia doceniła walory od dawna znanych ziół. Sprawdź, które ci pomogą.

Reklama

Napięcie przedmiesiączkowe

Świat sprzysiągł się przeciwko tobie, wszystko cię boli i drażni? To daje o sobie znać zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Dzięki ziołom poczujesz się lepiej. Możesz zastosować gotowe preparaty, np. Kalms, Persen, Validol, Melisana lub przygotować własne mieszanki.

Na uspokojenie

- Wymieszaj po 30 g melisy i mięty pieprzowej, po 20 g rumianku i kozłka lekarskiego oraz po 10 g kwiatu jasnoty białej i malwy czarnej. Łyżkę ziół zalej szklanką wrzącej wody, przykryj i odstaw na 10 minut. Przecedź i pij 3 razy dziennie na 5–7 dni przed spodziewaną miesiączką.

- Zmieszaj 4 łyżeczki rumianku, łyżeczkę krwawnika, 2 łyżeczki melisy. Szklanką wrzątku zalej

2 łyżeczki mieszanki, zaparzaj pod przykryciem przez 10–15 minut. Zacznij pić po 2–3 filiżanki herbatki dziennie, gdy tylko zauważysz pierwsze objawy PMS.

Zaburzenia menstruacji

Zawsze świadczą o problemach ginekologicznych, więc nie zwlekaj z wizytą u lekarza, który przepisze ci odpowiednie leki. W porozumieniu z nim kurację możesz uzupełnić ziołami.

Na pobudzenie okresu

- Zmieszaj po 25 g przywrotnika, kwiatu jasnoty białej, ziela bylicy i dziurawca. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku i odstaw na 5 minut do naciągnięcia. Odcedź, pij kilka razy dziennie po pół szklanki.

- Weź 30 g ziela mikołajka, po 20 g ziela goryczki żółtej i liścia akacji. Łyżkę stołową ziół zalej szklanką wrzątku i odstaw na 10–15 minut do naciągnięcia. Przecedź i pij napar 3 razy dziennie przez 7 dni poprzedzających okres.

Na zmniejszenie krwawienia

- Weź po 15 g ziela krwawnika i kwiatu rumianku, 10 g ziela skrzypu, po 5 g ziela tasznika i miodunki plamistej, 2 g ziela rdestu ptasiego, wymieszaj. Łyżkę tych ziół zalej szklanką wrzątku i gotuj 2–3 minuty na małym ogniu. Odstaw do naciągnięcia. Pij

w czasie miesiączki szklankę wywaru przed snem.

- Wymieszaj po 30 g liścia mięty pieprzowej, korzenia kozłka lekarskiego, liścia melisy, ziela krwawnika, ziela tasznika i koszyczka rumianku. W termosie zalej 1 i 1/2 łyżki ziół 3 i 1/2 szkl. wrzątku. Pij napar 3 razy dziennie kilka dni przed spodziewaną miesiączką oraz przez cały czas jej trwania.

Na złagodzenie bólu

- Wymieszaj po 30 g kwiatu jasnoty białej i liścia ruty oraz 40 g ziela krwawnika. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku, odstaw na 15 minut. Pij 3 szklanki dziennie: zacznij na tydzień przed okresem i kontynuuj do końca krwawienia.

Zatrzymanie wody

Przed okresem i w czasie jego trwania często czujesz się opuchnięta, masz ciężkie nogi. Te dolegliwości mają związek ze zmianami hormonalnymi i mogą nasilać się z wiekiem. Niekiedy dają się we znaki nawet po menopauzie. Obrzęki możesz zmniejszyć stosując drażetki i maści uszczelniające naczynia krwionośne (np. Venescin Forte, Aescin, Latan, Diosminex, Phlebodia). W domu możesz przygotować napary moczopędne, które usuną nadmiar wody z organizmu. Nie stosuj ich jednak dłużej niż 7 dni.

Przeciw obrzękom

- Wymieszaj po 20 g liści brzozy, ziela skrzypu, korzenia lubczyku, 50 g korzenia pietruszki i 30 g kłącza perzu. Zalej łyżkę ziół szklanką wody, doprowadź do wrzenia i parz pod przykryciem 5 minut. Pij po szklance ciepłego naparu rano i wieczorem.

- Połącz po 50 g kwiatu kasztanowca, liścia babki lancetowatej, ziela drapacza, 30 g kłącza tataraku i po 20 g kwiatu arniki i nagietka. Zalej 5 łyżeczek ziół dwiema szklankami wody, gotuj

5 minut i odstaw na pół godziny. Namocz gazę w naparze i przykłądaj na nogi 2 razy w ciągu dnia i na noc.

Infekcje intymne

Po wizycie na basenie lub w niezbyt czystej toalecie przy stacji benzynowej czujesz swędzenie w okolicach bikini. Pojawiają się upławy o nieprzyjemnym zapachu. To bakteryjna lub grzybicza infekcja intymna. Nie lekceważ jej i zapisz się do ginekologa. Zanim jednak do niego dotrzesz, możesz złagodzić dolegliwości domowymi sposobami. Przede wszystkim stosuj łagodne płyny do higieny intymnej z kojącym rumiankiem lub ściągającą korą dębu. Oprócz tego możesz robić ciepłe kąpiele lub nasiadówki ziołowe.



Przeciw infekcjom

- Weź po 200 g ziela nostrzyka, pączków sosny, korzenia kozłka lekarskiego, 300 g gorczycy białej i 100 g rumianku. Zalej 7 łyżek ziół 2 szklankami wrzątku i zaparzaj pod przykryciem 15 minut. Następnie przecedź i wlej do wanny z ciepłą wodą. Siedź w kąpieli 15–20 minut.

- Zalej 3–5 łyżek kory dębu 2 litrami wody i gotuj 10 minut. Odstaw na 15–20 minut, następnie przecedź przez sitko i przelej do miski. Dolej 5 litrów wody o temperaturze 37°C i usiądź w misce. Takie nasiadówki trzeba robić 2–3 razy dziennie po 15 minut. Napar z kory dębowej można również wykorzystać do przemywania okolic intyymnych.

Pamiętaj, że domowe leczenie nie może zastąpić diagnozy lekarskiej. Jeśli dolegliwości nie mijają po 3–4 dniach domowej kuracji,

idź do specjalisty. Może się okazać, że po pozornie niegroźnymi objawami kryje się poważniejsza choroba.

Reklama

Tego nie lekceważ

Przy bardzo obfitych miesiączkach wizyta u ginekologa jest nie tylko wskazana, ale wręcz konieczna. Dlaczego?

- Grozi ci anemia. Tak silne krwawienia mogą do niej doprowadzić w dość krótkim czasie. Leczenie jej będzie tym trudniejsze, im później choroba zostanie wykryta.

- Możesz mieć mięśniaki. Nie leczone ulegają zwyrodnieniu, często martwicy lub zakażeniu. Powodują silny ból i inne dolegliwości ogólnoustrojowe, niekiedy nawet zagrażające życiu.

Ziołowe preparaty dla kobiet.