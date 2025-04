Co jeść?

Na prawidłowe funkcjonowanie cebulek włosowych duży wpływ ma prawidłowe odżywianie się. Należy dostarczyć im przede wszystkim białka, witamin A, D, E oraz pierwiastków: żelaza, krzemu, cynku. Dlatego dieta musi obfitować przede wszystkim w nabiał, ciemne pieczywo, mleko i warzywa. Włosy „lubią” też galaretki. Żelatyna jest bowiem dla nich obfitym źródłem metioniny i cysteiny, stanowiących podstawę białek włosa.

Płyn miętowy na podrażnienia

Skóra głowy bywa często wrażliwa. Najlepszym domowym sposobem na złagodzenie podrażnień jest zastosowanie płynu miętowego.

W tym celu należy zmieszać filiżankę octu owocowego (najlepiej jabłkowego) z dwiema filiżankami wody i garścią suszonej mięty. Wszystko gotować na małym ogniu przez około 10 minut. Następnie wywar należy przecedzić przez gazę i odstawić do wystygnięcia. Nasączonymi wywarem wacikami pocierać skórę głowy. Nie spłukiwać.

W przypadku mocnego podrażnienia można zamiast mięty użyć rozmarynu.

Jak zrobić płukankę z chmielu?

Doskonale wzmacnia cebulki włosów, zapobiega ich wypadaniu, leczy łupież i łojotok płukanka z chmielu.

3 dag szyszek chmielowych, korzeń łopianu, 2 dag skrzypu polnego i 2 dag kwiatów rumianku zalać szklanką wody i gotować na małym ogniu przez pół godziny. Odcedzić na sitku o małych oczkach. Wywarem spłukać włosy i przez 5 minut wmasowywać go w skórę głowy. Na koniec umyć głowę delikatnym szamponem.

Łupieżu można się też pozbyć wcierając w skórę przed myciem głowy świeży sok z jabłek, a do płukania używać wody z dodatkiem dwóch łyżek octu jabłkowego. Taką kurację należy powtarzać co tydzień.

Zobacz też: Chmiel (Humulus lupulus)

Szałwia w parze z herbatą w walce ze słabymi cebulkami

Na wzmocnienie cebulek dobrze wpływa też płyn szałwiowo-herbaciany.

Łyżkę szałwii lekarskiej wymieszać z łyżką herbaty i zalać dwiema szklankami wrzątku. Gotować na małym ogniu, aż połowa wody wyparuje. Odwar odcedzić i dodać odrobinę wódki. Płyn wcierać w skórę głowy codziennie, przez tydzień.

Olejek herbaciany i jego zalety dla włosów

Piękne włosy mogą być także efektem używania olejku herbacianego. Wystarczy 4 – 5 kropli olejku dodać do szamponu i taką miksturą myć włosy. Skutecznie usunie łupież, wzmocni cebulki włosów i sprawi, że włosy będą zdrowe i lśniące.

Zobacz też: Olejki aromatyczne - kiedy i jak stosować?

Fragment pochodzi z książki „Bądź piękną po czterdziestce” autorstwa Grażyny Łoś, wydawnictwo Printex. Tytuł, lead i śródtytuły są dziełem redakcji.

Zobacz koniecznie - Vademecum ziół

Reklama