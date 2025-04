Chcesz stać się bardziej twórcza i odprężona? A przy okazji mieć ładniejszą cerę, zdrowsze serce i dobre krążenie krwi? Zacznij oddychać... Prawidłowo! Oto proste ćwiczenia i rady, które pomogą Ci poprawić technikę oddychania. Pamiętaj! Osiągniesz efekt, pod warunkiem że będziesz ćwiczyć regularnie.



Rozbudzający tlen

Ten oddech rano Cię orzeźwi, a wieczorem zapewni regenerujący sen. Twoja krew otrzyma dodatkową porcję tlenu i oczyści się z dwutlenku węgla. W tym ćwiczeniu ważne jest to, żeby wydech był dwa razy dłuższy niż wdech. Ćwicz 2 minuty rano i wieczorem.

- W ciągu 2 sekund weź wdech przez nos.

- Następnie wstrzymaj oddech przez 8 sekund.

- Teraz wypuszczaj powietrze nosem przez 4 kolejne sekundy.

Oddech młodości

Oczyści Twoje płuca, poprawi pracę układu oddechowego oraz odmłodzi i zregeneruje komórki organizmu.

- W ciągu 2 sekund weź pełny wdech.

- Wstrzymaj powietrze przez 3 sekundy.

- Następnie wyciągnij wargi do przodu i przez 12 sekund, powoli, cienką „strużką” wypuszczaj powietrze.

- Na końcu jego pozostałość energicznie wypchnij z płuc. 2 minuty rano i wieczorem całkowicie wystarczą.

Głęboko i jeszcze głębiej

Wystarczy 5 minut dziennie ćwiczyć oddechy, by się zrelaksować i poczuć przypływ energii.

Najpierw otwórz okno lub wywietrz pomieszczenie. Potrzebny Ci jest też koc i średnia poduszka. Połóż się na kocu. Zroluj poduszkę i włóż pod kolana. Ręce ułóż wzdłuż ciała lub na brzuchu. Tak lepiej będziesz kontrolować oddech. Skoncentruj się, zamknij oczy i rozluźnij. Pamiętaj, żeby nie napinać mięśni brzucha. Skup się tylko na jego ruchu wywołanym oddechem.

- Powoli, równym rytmem wciągaj powietrze przez nos.

- Najpierw wypełnij nim dolną część płuc; brzuch powinien unieść się do góry i napiąć jak balon.

- Następnie wypełnij środkową część płuc; dolne żebra muszą się lekko unieść.

- Na koniec wciągnij powietrze do górnej części płuc; górne żebra i ramiona powinny lekko się rozciągnąć.

- Teraz wydech: wypuść powietrze z górnej części klatki piersiowej, później ze środkowej i z dolnej; na końcu wciągnij brzuch tak, by pozbyć się całego powietrza. Teraz połącz poszczególne etapy w jeden powolny i ciągły wdech i wydech. Głębokie oddychanie możesz ćwiczyć właściwie wszędzie i w każdej pozycji, np. podczas kąpieli, w łóżku przed zaśnięciem lub w biurze, nawet nie wstając z krzesła.

Na nerwy i katar

Ten rodzaj oddechu uspokaja nerwy, poprawia samopoczucie, pomaga zlikwidować zmęczenie,

bóle głowy i reumatyzm. Udrażnia nos przy katarze.

- Oczyść nos.

- Kciukiem prawej ręki zakryj prawy otwór nosowy. Wciągaj powietrze przez 2 sekundy.

- Wstrzymaj oddech na 2 sekundy.

- Wypuszczaj powietrze przez 4 sekundy.

Teraz kciukiem lewej ręki zatkaj lewy otwór nosowy i powtórz cykl. Efektu możesz się spodziewać, jeżeli powtórzysz cykl 10 razy na przemian dla każdej dziurki.

Gdy brzuch boli

Jeśli masz kłopoty z trawieniem, np. wzdęcia, zaparcia, nieprawidłową perystaltykę, ten sposób oddychania powinien Ci pomóc.

- Powoli wciągnij powietrze nosem tak, żeby brzuch wypiął się jak balon.

- Wstrzymaj powietrze na 1-2 sekundy.

- Powoli wypuść powietrze, starając się maksymalnie wciągnąć brzuch.

- Na koniec jeszcze raz wstrzymaj oddech na 1-2 sekundy.

W ciągu pierwszego tygodnia ćwiczeń warto wykonać 10 cyklów dziennie. W drugim tygodniu - 15 powtórzeń. w trzecim - 20 powtórzeń. Mistrzowie po miesiącu dochodzą do 30-60 razy.

Ustami nie oddychaj

Ważne jest to, żeby w każdej sytuacji starać się oddychać przez nos. Działa on jak filtr. Zatrzymuje 80% kurzu i bakterii chorobotwórczych. Ponadto wdychane powietrze jest ogrzewane i nawilżane. Oddychanie ustami może sprzyjać wcześniejszemu starzeniu się organizmu, miażdżycy, chorobom serca, astmie. Warto więc pamiętać, żeby jak najmniej powietrza wdychać ustami.

Cykl spokoju i pobudzenia

Kiedy oddychamy, to przez dwie godziny wciągamy powietrze bardziej jednym nozdrzem, a w ciągu dwóch następnych drugim. Według nauk jogi oddychanie prawym nozdrzem działa pobudzająco, a lewym uspokajająco. Gdy na przykład z jakiegoś powodu mamy zatkany lewy otwór nosowy i oddychamy prawym, to odczuwamy stałe napięcie nerwowe, a nawet cierpimy na bezsenność. I odwrotnie, gdy mamy zablokowany prawy otwór nosowy, odczuwamy zmęczenie.

Katarzyna Ejsmont/ Uroda



